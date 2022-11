Landtag beschließt Kinderbetreuungsreform - ohne die Stimmen der FPÖ

Werbung

Kinder dürfen schon mit zwei Jahren in den Kindergarten gehen, Vormittagsbetreuung wird auch für Jüngere kostenlos, in der Nachmittagsbetreuung soll es für alle wohnortnah einen Platz geben und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen nur noch an wenigen Tagen im Jahr geschlossen haben: Das sind die Eckpunkte der Kinderbetreuungsreform, die der NÖ Landtag am Donnerstag beschließen wird.

Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP): "Alles gratis anzubieten, widerspricht meinen Grundsätzen." Foto: NLK

Die ÖVP kündigte die Änderungen bereits im September an, nachdem vor allem die SPÖ, aber auch die kleinen Parteien Grüne und NEOS in der Vergangenheit immer wieder auf einen Ausbau des Kinderbetreuungsangebots in Niederösterreich gepocht hatten.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) meinte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass das Kinderbetreuungspaket “ein Bekenntnis zu Familien” sei. Die Kosten von 750 Millionen Euro nehme das Land dafür gerne in die Hand.

Landbauer sieht Paket als "Mogelpackung"

Beschlossen wird die Reform des Kinderbetreuungsangebots in der morgigen Landtagssitzung voraussichtlich mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen. Die FPÖ wird den Antrag ablehnen. Der freiheitliche Klubobmann Udo Landbauer bezeichnete das Paket "als Mogelpackung vor der Landtagswahl - nur Überschriften, nichts dahinter".

Die FPÖ bringt stattdessen einen Antrag für ein Landeskindergeld ein. Damit sollen Eltern finanziell unterstützt werden, die ihre Kinder selbst zuhause betreuen möchten. Die anderen Parteien sind mit den Eckpunkten der Kinderbetreuungsreform einverstanden, äußerten aber dennoch Kritik. Die SPÖ forderte zusätzlich kostenlose Nachmittagsbetreuung. NEOS und Grünen vermissten die Vorausplanung der Umsetzung, für die es hunderte neue Kindergartengruppen und Pädagoginnen bzw. Pädagogen braucht.

Teschl-Hofmeister gegen gratis Nachmittagsbetreuung

Reinhard Hundsmüller (SPÖ) vermisst in der Kinderbetreuungsreform einen für ihn wesentlichen Punkt: Gratis-Nachmittagsbetreuung. Foto: SPÖ NÖ

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller nannte die Gratis-Nachmittagsbetreuung als "Dreh- und Angelpunkt eines modernen und zeitgerechten Kinderbetreuungsangebot". Nur diese garantiere echte Wahlfreiheit für die Eltern. Er kündigte dazu einen Resolutionsantrag an. Der wird jedoch an der Mehrheit der ÖVP scheitern, wie bereits die Antwort von Landesrätin Teschl-Hofmeister nahelegte: “Alles gratis anzubieten, widerspricht meinen Grundsätzen”, sagte sie, angesprochen auf die Forderung nach kostenloser Nachmittagsbetreuung.

SPÖ, Grüne und NEOS äußerten zudem die Sorge, dass das Paket an der Umsetzung scheitern werde. Um das benötigte zusätzliche Personal zu gewinnen, schlugen die Pinken den Ausbau von Pädagogik-Kollegs an. Sie wiederholten außerdem ihre Forderung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Die Grünen betonten im Vorfeld ebenfalls, dass das Personal fehle. Fraglich ist für Grünen-Landessprecherin Helga Krismer zudem, wie die zusätzlich benötigten Gruppen geschaffen werden sollen. Die ÖVP schieße "etwas hinaus, was sie offensichtlich nicht geplant haben", meinte Krismer.

Sonst noch auf der Tagesordnung: Wohnbau, Pflegezentren und Kinderbetreuungsbonus

Rund um das Thema Kinderbetreuung wird die SPÖ in der vorletzten Landtagssitzung der aktuellen Periode zudem ihre Forderung eines blau-gelben Kinderbetreuungsbonus wiederholen. „Der sieht vor, dass den Eltern der landesgesetzlich vorgeschriebene Betrag von 50 Euro für die Nachmittagsbetreuung refundiert wird, was in Summe eine Entlastung von 600 Euro pro Jahr ergibt", erklärte Hundsmüller. Außerdem wiederholte die zweitstärkste Partei im Land ihre bereits getätigten Forderungen nach einer rückwirkenden Gewährung der Wohnbaudarlehen sowie dem Heizkostenzuschuss für alle Alleinerziehende.

Die ÖVP verwies im Vorfeld außerdem auf anstehende Beschlüsse zum Ausbau mehrerer Pflegezentren und Kliniken wie in Waidhofen/Ybbs. Im Bereich Wohnen will die Mehrheitspartei außerdem Entlastung für junge Landsleute mit einer Haftungsübernahme des Landes bei für Kredite benötigten Eigenmitteln von 5 Prozent und einer verlängerten Darlehenslaufzeit von der NÖ Wohnbauförderung von 27,5 Jahren auf 34,5 Jahre schaffen.

Außerdem sind in der Landtagssitzung am Donnerstag zwei Aktuelle Stunden geplant. Debattiert wird über die Themen Asyl und Staatsbürgerschaftsrecht.