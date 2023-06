Landtag debattiert über Ärztemangel und Asyl

Gleich vier Aktuelle Stunden haben die Parteien für die Landtagssitzung am morgigen Donnerstag beantragt. Stattfinden dürfen nur zwei. Unter Berücksichtigung der Stärke der Parteien wurden vom Landtagspräsidium jene von ÖVP und FPÖ ausgewählt. Diskutiert wird nun auf Initiative der ÖVP über den Ärztemangel. Einbringen will die Partei da ihr Gutachten über Zugangsbeschränkungen für deutsche Medizin-Studierende an Österreichs Unis sowie Forderungen an die ÖGK. „Das Land Niederösterreich zählt weltweit zu den Spitzenreitern im Bereich der Gesundheitsversorgung. Das ist jedoch kein Ergebnis von Zufällen – sondern Resultat harter Arbeit und dem ständigen Streben nach Verbesserung und diese Verbesserungen braucht es auch bei den Zulassungsbestimmungen für Medizinstudenten“, betont Klubobmann Jochen Danninger.

Die FPÖ macht in der zweiten Aktuellen Stunde einmal mehr Asyl und Zuwanderung zum Thema. Sie fordert das Schließen von Grenzen und Abschieben von straffälligen Asylwerbern, angelehnt an das vom damaligen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) gestartete Volksbegehren, das sich gerade in der Eintragungswoche befindet.

Über die kika-Pleite wird nicht debattiert

Nicht diskutiert wird im Landtag am Donnerstag demnach über den SPÖ-Vorschlag, eine Aktuelle Stunde unter dem Titel „Jobgarantie für die Angestellten der kika/Leiner-Gruppe! Skrupellosen Investoren einen Riegel vorschieben!“. Der rote Klubobmann Hannes Weninger bedauert das: „Nichts ist aktueller als das Schicksal der tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kika/Leiner-Gruppe. Die Zeit drängt und es braucht einen Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg, um Arbeitsplätze zu retten und die Vorgänge lückenlos aufzudecken.“ Auch die Grünen müssen sich mit ihrer ersten Aktuellen Stunde noch gedulden. Das Recht zum Beantragen solcher Debatten haben sie erst seit dieser Periode, in der sie mit vier Mandaten Klubstatus erlangt haben.

Pflege- und Betreuungsscheck wird beschlossen

Beschlossen werden sollen in der morgigen Sitzung außerdem die 47 Millionen Euro für den von ÖVP und FPÖ präsentierten Pflege- und Betreuungsscheck. Laut Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) handelt es sich dabei um das teuerste der neuen schwarz-blauen Vorhaben.

SPÖ wollen mehr Anti-Teuerungshilfen, Grüne ein „Nein“ zu Mercosur

Diskutiert wird im Landtag zudem ein Teuerungspaket der SPÖ. „Wir verlangen einen Miet- und Energiepreisdeckel und das Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel“, erklärt Weninger. Des Weiteren wird ein SPÖ-Antrag behandelt, um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr umsetzen zu können. Einstimmig angenommen werden könnte außerdem ein roter Antrag, der für Menschen in Beschäftigungstherapiewerkstätten ein Entgelt statt eines Taschengeldes vorsieht.

Die Grünen möchten dem Landtag außerdem ein „Nein“zum Mercosur-Abkommen abringen. Die Landesregierung wird in dem Antrag aufgefordert, sich gemeinsam mit der Bundesregierung bei der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass das Freihandelsabkommen Mercosur nicht beschlossen wird und somit die EU-Standards bei der Lebensmittelproduktion, bei Menschenrechten und im Klimaschutz erhalten bleiben. Außerdem fordert die Öko-Partei die gesetzliche Verankerung der im Bundesenergieeffizienzgesetz für Niederösterreich festgelegten Beitragsleistung zur Reduktion des Endenergieverbrauches und wollen eine unabhängige Kanzlei beauftragen, eine Strategie für eine Übernahme der EVN AG und Umwandlung in eine GesmbH durch das Land NÖ zu erarbeiten.

Auf NEOS-Initiative: EVN-Sonderprüfung wird beantragt

Auf Initiative der NEOS in NÖ wird am Donnerstag der Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung der EVN AG beauftragt. Die dafür notwendige Stimmenstärke wird mithilfe der SPÖ- und Grünen-Mandatare erreicht. Die beiden Parteien unterstützen den pinken Vorstoß. Ziel der Sonderprüfung sei es, für Transparenz bei der Preisbildung und Energieherkunft zu sorgen und „gemeinsam den Druck auf die EVN zu erhöhen“, um weitere Preissenkungen zu erreichen, sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Der pink-rot-grüne Prüfauftrag an den NÖ-Landesrechnungshof umfasst alle Geschäftsfelder der EVN (Strom, Gas, Fernwärme und Netz). Unter anderem sollen die Preissteigerungen seit Jänner 2022 geprüft werden, warum Erhöhungen nicht jedoch Preissenkungen zeitnah an Kunden weitergeben wurden und ob die rund 300.000 Kündigungen der Ex-„Klassik“-EVN-Kunden mit dem einjährigen Tarifangebot der EVN wirtschaftlich und im öffentlichen Interesse war.