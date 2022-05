Landtag debattiert über Pflege und NÖ als Wirtschaftsstandort

Werbung

Nach einer Sonder- und einer Festsitzung findet am Donnerstag die reguläre Mai-Sitzung des Landtags statt. Drehen wird sie sich um das Thema Pflege. Außerdem debattieren die Abgeordneten über die Eigenschaften und Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. SPÖ und ÖVP haben dazu Aktuelle Stunden eingebracht.

SPÖ pocht auf weitere Pflege-Maßnahmen in NÖ

Die SPÖ wird nach der Präsentation der Pflegereform im Bund ihr Pflege-Programm für Niederösterreich zum Thema machen. Das Paket des Bundes umfasst etwa einen monatlichen Gehaltsbonus für Pflegekräfte in den nächsten zwei Jahren, eine Entlastungswoche für Über-43-Jährige oder die Pflegelehre als Modellversuch. Die Sozialdemokraten fordern in Niederösterreich unter anderem einen verbindlichen Pflegeschlüssel in Niederösterreich, ein 80-prozentiges Ausbildungsgehalt und die Aufnahme der Pflege in die Schwerstarbeiterregelung.

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger sieht die Pflegereform des Bundes als gelungen an und heftet den Erfolg dem NÖ-Landtag auf die Fahnen: „Das eine Milliarde Euro schwere Pflegepaket enthält viele Ideen aus Niederösterreich, die wir in den vergangenen Jahren mittels Resolutionsanträgen immer wieder gefordert haben. Diese Beharrlichkeit hat sich jetzt ausgezahlt.."

Ganz anders beurteilt das sein FPÖ-Pendant Udo Landbauer. Er vermisst konkrete Inhalte. "In wesentlichen Bereichen wie der Lehre oder der 24-Stunden-Betreuung gibt es nichts außer Überschriften", sagt Landbauer. Außerdem ist der FPÖ die Dotierung mit einer Milliarde Euro zu wenig. Auch den NEOS gehen die Inhalte der Pflegereform nicht weit genug. Zwar sei die Attraktivierung begrüßenswert, von einer Reform könne man jedoch nicht sprechen, so Landtagsabgeordnete Edith Kollermann. Die Pinken fordern unter anderem mehr Prävention, mehr Investition in qualifizierte Pflegekräfte und mehr alternative Konzepte zur Pflege daheim.

Die ÖVP wird die Debatte über den Wirtschaftsstandort dafür nutzen, um auf die Betriebsansiedlung von Boehringer Ingelheim in Bruck an der Leitha hinzuweisen. Der Pharma-Riese aus Deutschland investiert 1,2 Milliarden Euro und schafft 800 neue Arbeitsplätze in Niederösterreich. Außerdem weist Schneeberger auf aktuelle Zahlen hin: "Unsere Wirtschaft ist im Vorjahr um 5,1 Prozent gewachsen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt das erste Mal seit 2011 unter 40.000", sagt der Wiener Neustädter. Ganz anders sehen das die NEOS. Laut ihnen sei mit den Zuschüssen und Sachleistungen in Niederösterreich unter allen Bundesländern am wenigsten für die Wirtschaft geleistet worden.

FPÖ fordert Anpassung der Familienbeihilfe an Inflation

Die FPÖ NÖ fordert in der Sitzung vom Bund außerdem die jährliche Anpassung der Familienbeihilfe an die Inflation und bekommt Unterstützung von den NEOS: Für die pinke Sozialsprecherin Edith Kollermann sei es höchst an der Zeit, die Familienbeihilfe automatisch an die Inflation anzupassen. Kritisch sieht Kollermann hingegen eine von den Freiheitlichen ebenfalls geforderte 13. und 14. Familienbeihilfe. Aus ihrer Sicht braucht es zur Unterstützung der Familien vielmehr einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und Sachleistungen.

Sommerschule wird gesetzlich verankert

Außerdem wird die Sommerschule, die aufgrund der Pandemie 2020 das erste Mal bundesweit stattgefunden hat, am Donnerstag gesetzlich verankert. Sie soll in Niederösterreich künftig immer in den letzten beiden Wochen der Sommerferien stattfinden. Zum Schluss stehen mehrere Rechnungshofberichte auf der Tagesordnung - beispielsweise zur Förderung der Erwachsenenbildung.

Grüne wollen PV-Anlagen samt Stromspeicher für Feuerwehren

Die Grünen fordern außerdem eine Sonderförderung des Landes für Stromspeicher in Kombination mit Photovoltaik zur energieautarken Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren. "In Zeiten der Klimakrise und im Hinblick auf das Ziel des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern, dürfen die Feuerwehren nicht gezwungen sein, sich hier mit Dieselgeneratoren ausstatten zu müssen, nur weil das die einzig leistbare Alternative darstellt", meint Abgeordneter Georg Ecker.