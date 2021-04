370 Millionen Euro werden, laut ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, in die Franz-Josefs-Bahn investiert, weitere 230 Millionen Euro in die Einbindung der Neubaustrecke der Westbahn. In der Landtagssitzung am Donnerstag wird im Rahmen einer Aktuellen Stunde der ÖVP über die Ausbaupläne und die Öffi-Situation im Wald- und Weinviertel diskutiert.

Eine zweite Aktuelle Stunde hat die SPÖ eingebracht. Die Sozialdemokraten fordern eine „Aufschwung-Milliarde“ für NÖ, damit das Land wirtschaftlich aus der Krise kommt.

Der Rest der Sitzung wird sich stark um die Themen Tourismus und Gastronomie drehen. Die FPÖ fordert etwa die Öffnung schon ab 1. Mai.

Eine Änderung bringt die Sitzung außerdem etwa für die rund 1.500 Heurigen in NÖ und ihre Gäste. Im Vorjahr wurde aufgrund der Umsatzeinbrüche durch die Coronakrise der Abstand der Ausschankzeiten von vier auf zwei Wochen verkürzt. Das soll nun bis Ende 2021 verlängert werden.

Die ÖVP bringt zudem einen Antrag ein, mit dem der Bund aufgefordert werden soll, gezielte Marketingmaßnahmen für einen raschen Aufschwung für Gastronomie und Hotellerie zu setzen. Die FPÖ fordert den Ausbau der Niederösterreich Werbung und will eine Gratis-NÖ-Card für alle. Außerdem fordert die ÖVP den Bund auf, die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und bei verpackten Lebensmitteln „rasch umzusetzen“. Die Grünen gehen ein Stück weiter: Sie wollen diese auch in der Gastronomie.

Thema sein wird zudem die Situation der Kinder- und Jugendlichen. Die NEOS bringen dazu einen fünf-Punkte-Plan ein. Sie wollen den Ausbau des schulpsychologischen Angebots, Workshops zum Thema seelische Gesundheit an Schulen und eine Prüfung des stationären und ambulanten Betreuungsangebot der Kinderpsychiatrie. Auch die Grünen fordern den Ausbau der Schulsozialarbeit und -psychologie.

Zum Thema wollen die NEOS außerdem Regionalläden machen. Diese hätten durch die Krise an Beliebtheit gewonnen und müssten rechtlich abgesichert werden. Nach Bekanntwerden von Missständen in Pflegeheimen in Niederösterreich fordern die Grünen außerdem eine Verordnung für einen transparenten und vollständigen Mindestpersonalschlüssel für alle derartigen Einrichtungen im Bundesland. Ursache für Mängel seien oft fehlende Pflegekräfte bzw. qualifiziertes Personal und die damit hervorgerufene Überlastung von Beschäftigten, hieß es.