NÖ Landtag debattiert über die Teuerung

In der Landtagssitzung am Donnerstag werden die Themen Pflege und Energie sowie die Preissteigerung im Mittelpunkt stehen.

Starten wird die Sitzung mit einer Aktuellen Stunde über die Preiserhöhungen bei Energie, Strom und Lebensmitteln. Die FPÖ, die diese eingebracht hat, fordert einen Preisstopp. Konkret wollen die Freiheitlichen eine Senkung der Mineralöl- und Mehrwertsteuer bei Treibstoffen. Außerdem fordert Landesparteiobmann Udo Landbauer (FPÖ) eine Spritpreis-Obergrenze von 1,2 Euro pro Liter. Die Bundesregierung erteilte all diesen Maßnahmen bei der Präsentation ihres Energieentlastungspakets am Sonntag eine Absage.

Die Blauen werden zudem einen Antrag auf Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro einbringen. Die SPÖ hat angekündigt, dem zuzustimmen. Die ÖVP wird den Antrag ablehnen. „Bei Inanspruchnahme sämtlicher Förderungen von Land NÖ, Bund und Gemeinden beziehen Bedürftige in Niederösterreich derzeit eine Unterstützungsleistung von bis zu 650€ für die laufende Heizperiode“, heißt es dazu aus dem ÖVP-Klub.

ÖVP fordert Umsetzung der Pflegereform vom Bund

Zum Thema Pflege hat die ÖVP einen Antrag eingebracht. Damit will die Landespartei Druck auf das grüne Gesundheitsministerium machen, die Pflegereform endlich umzusetzen. Denn es braucht „neben Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich einerseits die finanziellen Ressourcen und andererseits die rechtlichen Grundlagen“, sagt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Die SPÖ wird diesen Antrag ablehnen. „Es sind darin keine konkreten Maßnahmen formuliert“, meint SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald.

Die Sozialdemokraten fordern konkrete Maßnahmen, um den Beruf attraktiver zu machen: „Es braucht eine entsprechende Entlohnung. Es braucht einen Mindestpersonalschlüssel“, meint Samwald. Denn die Pflegekräfte seien durch die Corona-Pandemie am Zenit ihrer Kräfte.

Entlastung für krisengebeutelte Tourismus-Branche

Außerdem wird in der Sitzung eine Entlastung für Tourismus-Betriebe beschlossen werden. Die ÖVP kündigte an, den Interessentenbeitrag das dritte Jahr in Folge auszusetzen. Gerade die Tourismus-Branche sei von der Corona-Pandemie stark betroffen. „Daher werden wir diese Betriebe mit insgesamt zehn Millionen Euro entlasten. Ich erwarte mir eine breite Mehrheit bei der Beschlussfassung“, sagt Klubobmann Schneeberger. Das Land werde den Gemeinden den Entfall der Einnahmen ersetzen. Denn im Normalfall kommen 95 Prozent der Einnahmen aus dem Beitrag den Gemeinden zugute.

Grüne: Mit Gasanschlüssen muss endgültig Schluss sein

Grüne und NEOS wollen vor allem das Thema Energie in den Fokus stellen. „Wir Grüne trommeln seit Jahrzehnten: Weg vom Gas. Weg vom Öl. Hin zu den Erneuerbaren Energien“, sagt Landesprecherin Helga Krismer. Insbesondere durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sehe man nun, dass die Politik der vergangenen Jahrzehnte in eine Sackgasse geführt hat. Noch heute werde Gas angeschlossen. „Mit dem muss jetzt endgültig Schluss sein“, fordert Krismer - genau wie ihre pinke Kollegin Indra Collini. Es brauche nun ein klares Bekenntnis des Landes, wie schon morgen kein Gas mehr angeschlossen und Fernwärme ausgebaut wird, meint Krismer. Collini fordert beschleunigte Genehmigungsverfahren für Windparks und Photovoltaik-Freilandanlagen sowie den Ausbau des Stromnetzes.

Handlungsbedarf sehen die Landes-Grünen auch bei der Mobilität: „Dort, wo es möglich ist, die Wege gut zu steuern, müssen wir die Menschen auf den Öffentlichen Verkehr umsteigen lassen.“ Dazu brauche es eine stärkere Infrastruktur und günstige Tarife. Man fordere deshalb, den Preis des Regionaltickets von 550 auf 365 Euro zu senken. Zudem sollen gratis Probefahrten mit den Öffis möglich sein und ein Jahresticket für Studierende aus Niederösterreich um 300 Euro eingeführt werden.

NEOS wollen Beschlüsse des SchülerInnen-Parlaments einbringen

Die NEOS präsentierten einige Forderungen rund um den Ukraine-Krieg und das SchülerInnen-Parlament. Sie fordern die Schaffung von mehr Unterkünften für Menschen in der Ukraine und die rasche Beschäftigung von Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Kriegsland in Österreich, um geflohene Kinder sofort unterrichten zu können.

Nach der Tagung des SchülerInnen-Parlaments in der Vorwoche wollen die NEOS die dabei gefassten Beschlüsse im Landtag einbringen. Diese sehen konkret die Verankerung von Politischer Bildung im Unterricht und mehr Supportpersonal für psychisch belastete Kinder und Jugendliche an Schulen vor.