Teuerung beherrscht auch die Debatte im Landtag

Werbung

Im Bund wurde heute ein neues Anti-Teuerungspaket präsentiert. Beherrschen wird die Preisexplosion erneut auch die Debatte im Landtag am Mittwoch, 15. Juni.

Die FPÖ brachte eine Aktuelle Stunde zu dem Thema ein, das erst im Mai zu einem Sonderlandtag führte. Sie fordert einmal mehr etwa einen Spritpreisdeckel von 1,20 Euro. Zusätzlich solle die CO2-Bepreisung gestrichen, die Familienbeihilfe erhöht und die Lohnnebenkosten gesenkt werden.

Die NEOS pochen gemeinsam mit der SPÖ in einem Dringlichkeitsantrag auf einen NÖ-Kinderbetreuungsbonus. Dabei sollen Familien und Alleinerziehende den landesgesetzlich vorgeschriebenen Betrag von mindestens 50 Euro pro Kind und Monat für Nachmittagsbetreuung in den Landeskindergärten refundiert bekommen. Bei rund 34.000 Kindern in ganztägiger Betreuung ergeben sich Mehrkosten von rund 20 Millionen Euro für das Land, hielt Kathrin Schindele, Klubobmann-Stellvertreterin der SPÖ Niederösterreich, fest. "Diese Aufwendungen sind dringend notwendig: Die Menschen können sich das Leben ganz einfach nicht mehr leisten", konstatierte sie. NEOS-Landessprecherin Indra Collini rechnete bei einer Pressekonferenz vor, dass für Familien so 600 Euro pro Kind pro Jahr zusammenkämen.

Die ÖVP will, wie sie bereits im Sonderlandtag im Mai erklärte, zusätzlich zu den Maßnahmen des Bundes in Niederösterreich nach dem Sommer ein eigenständiges Paket gegen die Teuerung präsentieren, erinnerte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Aufgebaut werden soll dabei auf das österreichweite Anti-Teuerungs-Paket. "Klar ist, dass alles dafür getan werden muss, die Last von Teuerung und Inflation abzufedern.“

NEOS und SPÖ kritisieren den Rechnungsabschluss

Beschlossen wird in der Sitzung außerdem der Rechnungsabschluss 2021 mit einem Nettofinanzierungssaldo von minus 170 Millionen Euro. Kritik kam dazu von der SPÖ. Der öffentliche Schuldenstand betrage nun 9,1 Milliarden Euro, "obwohl bereits 419 Millionen Euro der verscherbelten Wohnbauförderungsgelder mit eingerechnet wurden und in ganz Niederösterreich speziell in puncto Teuerung, Kinderbetreuung und Pflege ein absoluter Stillstand herrscht", bemängelte Schindele. NEOS-Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber bezeichnete das Bundesland als "technisch gesehen bankrott", der Blick in die Zukunft sei düster.

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger verwies in einer Aussendung darauf, dass 2021 in Summe um 411 Millionen Euro weniger Schulden als geplant gemacht worden seien. Dies sei durch "kluge und weitsichtige Budgetpolitik" geschafft worden. Diese Herangehensweise spiegle sich auch in den stabilen Ratings für das Land wider. "Dadurch können wir aus jetziger Sicht in der nächsten Legislaturperiode das Ziel 'Nulldefizit' wieder erreichen", blickte Schneeberger voraus.

Grüne starten Kampagne für den Bodenschutz

Die Grünen wollen indes eine „Kampagne für den Bodenschutz“ starten. Sie wollen vier Anträge im Landtag diskutieren. „Wenn wir die rasante Bodenversiegelung nicht endlich stoppen, heizen wir die Hitze, das Hochwasser und die Trockenheit noch weiter an. Jeder Quadratmeter versiegelter Boden fehlt uns als Kühlung, als Speicher für Kohlendioxid und als Bremse des Wassers bei Unwettern wie Starkregenereignissen“, sagte Grünen-Landessprecherin Helga Krismer. Gelingen soll die Einschränkung der Bodenversiegelung durch folgende Maßnahmen: Ein Nutzungsgebot für Leerstand von Gewerbeimmobilien, die Schaffung eines Bodenfonds für Rückwidmung und Entsiegelung, inklusive der Schaffung von Versickerungsflächen, eine Leerstandsabgabe für ungenutzte Objekte und eine Abgabe für Zweitwohnsitzer.