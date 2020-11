Danninger für Start in Wintersaison vor Weihnachten .

Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) hat sich am Sonntag für einen Start der Wintersaison "noch vor Weihnachten, wenn es die Infektionszahlen zulassen", ausgesprochen. Die mehr als 30 Liftbetriebe in Niederösterreich würden während der Weihnachtsferien rund 30 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften und hätten in den vergangenen Monaten Sicherheits- und Präventionskonzepte erarbeitet.