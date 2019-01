Der Winter hat 2018 spät begonnen. Schlecht für Skigebiete und Skihersteller, könnte man meinen. Dass das ein Trugschluss ist, erklärt Atomic-Geschäftsführer Wolfgang Mayrhofer gegenüber der NÖN. Ganz im Gegenteil sogar: „Wir liegen sehr gut. Wir wachsen gut nach einem starken Jahr 2017“, sagt der gebürtige Wilhelmsburger (Bezirk St. Pölten), der seit neun Jahren an der Spitze von Atomic steht. Zwar habe die Skisaison später begonnen als im Jahr davor. „Aber die Buchungslage ist sehr, sehr gut.“ Auch über Weihnachten sei alles ausgebucht gewesen. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Frankreich, der Schweiz und den USA. „Wir gehen in Richtung zweistelliges Wachstum“, so der Atomic-Chef.

Auch der Produktionsstandort Altenmarkt im Pongau in Salzburg entwickle sich gut. Die Konsumenten würden zu besseren Ski tendieren, die auch höherpreisig sind. 2018 seien mehr Alpinski produziert worden als 2017, genaue Zahlen darf er nicht nennen. Nur so viel: „Wir haben hier die größte Skifirma der Welt.“ Zu den Übernahmegerüchten der finnischen Amer Sports Oyj, zu der Atomic gehört, durch ein chinesisches Konsortium unter Führung von Anta Sports Products Ltd will sich Mayrhofer zwar ebenfalls nicht äußern. Zur Zukunft des Standorts Altenmarkt aber sehr wohl: Hier wird 2019 die Logistik ausgebaut, zwischen 60 und 70 Mitarbeiter werden aufgenommen. Die beste Entgegnung für Abwanderungsgerüchte durch Übernahme.

„Bei Helmen und Brillen haben wir Riesenpotenzial. Hier können wir in den nächsten Jahren 20 bis 30 Millionen Euro mehr Umsatz machen.“ Wolfgang Mayrhofer

Der chinesische Markt ist sowieso ein Hoffnungsmarkt für Atomic, allein durch die Olympischen Winterspiele in Peking 2022. „Die bauen hier jedes Jahr neue Skigebiete. Der Markt ist riesengroß“, sagt Mayrhofer.

Der größte Einzelmarkt für Skiprodukte ist nach wie vor die USA. „Wir haben an Marktanteil zugelegt, können aber noch weiterwachsen.“ Je nach Kategorie liegt der Marktanteil von Atomic weltweit zwischen zwölf und 13 Prozent. Bei den Skiern sind es 18, bei den Helmen rund sechs Prozent.

Was die Materialien angeht, geht der Trend bei den Skiern weiter in Richtung weniger Gewicht. Das sei auch nach wie vor möglich, betont Mayrhofer. Der Holzkern der Skier bleibe zwar gleich, rundherum werde aber viel Neues entwickelt. Auch „die Skischuhe etwa sind um 50 Prozent leichter als noch vor drei bis vier Jahren“. Hier würden auch die größten Investitionen getätigt, etwa in Verbesserungen wie beheizbare Innenschalen. Außerdem gebe es bei Damenprodukten Potenzial. Der Markt sei jedenfalls nach wie vor fragmentiert, also geprägt von vielen kleineren Unternehmen.

Das Ziel für die Zukunft bei Atomic ist klar: weiter wachsen. „Wir wollen in allen unseren Kategorien am Podium sein. Bei Helmen und Brillen haben wir ein Riesenpotenzial. Hier können wir in den nächsten Jahren 20 bis 30 Millionen Euro mehr Umsatz machen.“

Zum Skifahren kommt der gebürtige Wilhelmsburger übrigens nach wie vor gerne nach Niederösterreich. „Ich mache, wenn ich da bin, gern am Annaberg ein paar Schwünge. Und mit meinem Bruder fahre ich auf die Gemeindealpe.“