So lief die schriftliche Matura in Niederösterreich

Aufatmen beim Großteil der 7.400 Maturantinnen und Maturanten aus Niederösterreich: Die schriftliche Reifeprüfung ist geschafft. „Intensiv, aber schaffbar“, bewertet sie BHS-Schulsprecherin Victoria Polsterer. Viele Schülerinnen und Schüler sind laut Polsterer in erster Linie erleichtert, es geschafft zu haben.

Ganz ohne Komplikationen ist die Matura aus ihrer Sicht jedoch nicht verlaufen. Die Kremserin kritisiert, dass die Deutsch-Matura nicht an allen Schulen verpflichtend am Computer abgehalten werden musste. Jene Maturantinnen und Maturanten, die das Fach händisch absolvieren mussten, seien klar im Nachteil gewesen, meint die Schülervertreterin.

Sie selbst hat die Prüfungssituation live erlebt: „Es war nicht so schwer wie gedacht, aber auch nicht so, dass man die Matura schnell einmal geschrieben habe“, fasst sie zusammen. Durch die Corona-Krise wurde auch heuer erneut die Prüfungszeit erweitert, eine wichtige Maßnahme, wie Polsterer findet. „Sonst wäre es sehr knapp gewesen“, sagt die 19-Jährige.

Direktoren-Vertreterin erwartet "gutes bis durchschnittliches" Gesamtergebnis

Direktoren-Vertreterin Isabella Zins hat in den Gesprächen mit anderen Schulleiterinnen und –leitern sowie Schülerinnen und Schülern den Eindruck gewonnen, dass die Reifeprüfung in allen Fächern komplikationsfrei verlaufen sei. Sie erwartet ein „gutes bis durchschnittliches Ergebnis“ in Niederösterreich.

Ersatztermine ab nächster Woche

Auch von den Abläufen habe aus Zins‘ Sicht alles reibungslos funktioniert. Als „Zitter-Partie“ beschreibt sie nur die Corona-Tests, die an jedem Tag verpflichtend gemacht werden mussten. Das kritisierte zum Start der schriftlichen Matura auch die NÖ-Landesschülervertretung. Jugendliche, die wegen eines positiven Corona-Ergebnisses, nicht zum Haupttermin antreten konnten, haben bei Ersatzterminen ab nächstem Montag noch die Chance, die schriftlichen Prüfungen zu absolvieren.

Dann werden die Jugendlichen noch einmal auf eine Geduldsprobe gestellt. Die Noten erfahren sie nach den Konferenzen um den 20. Mai. Die mündliche Matura findet als krönender Abschluss zwischen 29. Mai und 29. Juni statt.