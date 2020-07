Während es von vielen Seiten Kritik hagelt, unterstützt NÖAAB-Landesobmann und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) die geplanten Maßnahmen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Diese kündigte an, dass das Bundesheer neben der Landesverteidigung weitere Kernaufgaben bekommen soll - etwa die Abwehr von Cyber Angriffen, Hilfe bei Katastrophen oder Pandemien.

Gestärkt werden soll außerdem die Miliz, die heuer erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik im Einsatz stand. Sobotka ist das besonders wichtig: „Nachdem heuer seit langem das Budget für das Verteidigungsressort um 258 Millionen erhöht wurde, das sind 9,9 Prozent Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, gilt es dieses jetzt sinnvoll zu nutzen. Das klare Bekenntnis von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu unserer Miliz ist großartig. Gerade in der Krise haben wir gesehen, wie wichtig diese strategische Reserve ist und wie notwendig Investitionen in diese sind. Die Zusammenarbeit von Miliz und den Kadereinheiten ist hervorragend gelungen, eine Miliz kann nur mit einem gut aufgestellten Kader funktionieren und ich kann Klaudia Tanner zu der guten Entscheidung die Miliz, zum ersten Mal seit Bestehen des österreichischen Bundesheeres, aufzubieten gratulieren".

Sobotka betont außerdem, dass neben der militärischen Landesverteidigung auch andere Bereiche wichtig seien. „Bedrohungen wie Cyberangriffe, Pandemien, Blackouts oder Naturkatastrophen sind in der heutigen Zeit realistische Bedrohungen, auf die wir uns für den Ernstfall vorbereiten müssen. Jetzt in der Krise haben wir gesehen, dass unser Bundesheer vielfältig einsetzbar ist. Dennoch haben sich seit Bestehen des Österreichischen Bundesheeres die Bedrohungen zur Landesverteidigung stark verändert."

Die klassische Bedrohung mit Panzern und schweren Waffen in Niederösterreich sei weit unrealistischer als ein Cyberangriff. "Diese Kernbereiche müssen einen hohen Stellenwert bekommen, damit die Aufgaben auch im 21. Jahrhundert ankommen“, meint Sobotka.

Alle 18 Kasernen sollen erhalten bleiben

Aufregung gab es auch über die Ankündigung, dass nur keine Garnisonen geschlossen werden. Kasernen könnte das sehr wohl treffen, hieß es. Tanner sicherte daraufhin aber zu, dass in Niederösterreich alle 18 Kasernen erhalten bleiben.

Groß ist die Freude darüber beim NÖAAB-Obmann: „Ich möchte mich bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner für die Zusicherung bedanken, dass in Niederösterreich alle Standorte erhalten bleiben. Als größtes Arbeitnehmernetzwerk Niederösterreichs ist uns die Stärkung der regionalen Wirtschaft ein großes Anliegen“, erklärt Sobotka.