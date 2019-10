Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka reiste noch am Tag nach seiner Wiederwahl am 23. Oktober nach Straßburg, um dort an der Europäischen Konferenz der Parlamentspräsidenten im Rahmen des Europarates teilzunehmen. Ziel war ein Austausch mit Amtskollegen aus 47 Staaten, sowie die Bekräftigung eines aktiven Österreichischen Parlamentes auch auf internationaler Ebene.

Zum anderen nutzte Präsident Sobotka die Gunst einer Rede vor dem Plenum, um auch vom Europarat ein stärkeres Engagement im Kampf gegen den Antisemitismus einzufordern. In diesem Zusammenhang betonte er, dass es ein Bündnis aller demokratischen Kräfte brauche, um hier nachhaltige und wirkmächtige Maßnahmen zu setzen.

„Antisemitismus geht uns alle an"

„Antisemitismus geht uns alle an und gerade die schockierenden und zutiefst zu verurteilenden Ereignisse der vergangenen Wochen zeigen, dass es einer starken Allianz aller demokratischen Kräfte bedarf, um aktiv und nachhaltig gegen den zunehmenden Antisemitismus vorzugehen.“

Bereits 2018 hat das Parlament auf Initiative von Nationalratspräsident Sobotka eine Antisemitismusstudie in Auftrag gegeben, die belegt, dass Antisemitismus in Österreich nach wie vor weit verbreitet ist. Wolfgang Sobotka ist bestrebt, einen Schulterschluss aller demokratischer Kräfte auf europäischer Ebene herbeizuführen, um Bewusstsein zu schaffen und konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus voranzubringen.

Klare Haltung gegen jede Form des Judenhasses

Im einem Gespräch mit der europäischen Antisemitismusbeauftragten Katharina von Schnurbein in Brüssel waren sich beide Seiten einig, dass der Kampf gegen Antisemitismus vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte für die neue Europäische Kommission hohe Priorität haben muss. In seiner Ansprache vor dem Europarat in Straßburg mahnte der Nationalratspräsident ein gemeinsames Bekenntnis von Politik und Gesellschaft zur Demokratie und eine klare Haltung gegen jede Form des Judenhasses ein.

„Kernaufgabe des Europarates ist und bleibt die Verteidigung der Demokratie, die stetig aufs Neue mit Leben erfüllt werden muss. Das Bekenntnis zur Demokratie schließt auch ein entschlossenes Vorgehen gegen den Antisemitismus ein, wobei es hier vor allem Bewusstseinsbildung schon bei der jungen Generation braucht.“

Westbalkan: "Historische Verantwortung"

Eine wichtige Rolle kann der Europarat in Zukunft nicht nur bei zentralen Themen wie der Digitalisierung, dem Klimawandel und den Auswirkungen der demographischen Entwicklung Europas auf die Gesellschaft spielen.

Die Organisation hat auch Expertise, die den Staaten des Westbalkans und Osteuropas bei der Annäherung an gemeinsame europäische Standards zugutekommen kann. Sobotka betonte die historische Verantwortung, zur Stabilität in dieser Region und somit in ganz Europa beizutragen.

Der Nationalratspräsident nutzte die Konferenz für zahlreiche bilaterale Gespräche: Mit dem Französischen Amtskollegen Richard Ferrand tauschte er sich vorrangig zum EU-Erweiterungsprozess Richtung Westbalkan aus und bekräftigte, dass Österreich rasche Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien ausdrücklich unterstützt.

„Eine weitere Verzögerung in den Beitrittsgesprächen wäre ein völlig falsches Zeichen nicht nur für die beiden Länder, sondern für alle Bürger und Bürgerinnen am Westbalkan. Das neuerliche Hinauszögern gefährdet den EU-Kurs der gesamten südosteuropäischen Region und mindert die Glaubwürdigkeit der Union."

Ukraine: Hoffnung auf Neubeginn des Dialogs

Mit den Parlamentspräsidenten von Russland (Wjatscheslaw Wolodin) und der Ukraine (Dmytro Rasumkow) erörterte er die jüngsten Entwicklungen im Minsker Prozess für eine friedliche und nachhaltige Lösung des Konflikts in der Ostukraine. Sobotka zeigte sich erfreut über die Rückkehr Russlands in die Parlamentarische Versammlung des Europarats und äußerte die Hoffnung auf einen Neubeginn des Dialogs mit der Ukraine in der seit 70 Jahren bestehenden Straßburger Institution.

"Ich begrüße ausdrücklich, dass Russland seinen Platz in der Parlamentarischen Versammlung wieder eingenommen hat. Es muss möglich sein, unter dem Dach des Europarats gemeinsam an Lösungen von Konflikten zu arbeiten. Wenn immer es möglich ist, wird Österreich Brücken bauen.“

Mit seinem türkischen Amtskollegen sprach der Präsident über bilateralen Themen, die aktuelle Situation in Syrien und die EU-Türkei-Beziehungen.