Eine Woche lang haben sie Wahlgeschenke und unterlagen in alle Bezirke des Bundeslandes gebracht, die Funktionäre auf den beginnenden Nationalrats-Wahlkampf eingestimmt. Am Montag präsentierten Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka und Landes-Geschäftsführer Bernhard Ebner auch Themen, die den Wahlkampf der ÖVP dominieren werden.

"Laufen um Vorzugsstimmen für Sebastian Kurz"

Eingangs erklärt Wolfgang Sobotka, warum es diesmal keinen Vorzugsstimmen-Wahlkampf geben wird: "Wir laufen um Vorzugsstimmen für Sebastian Kurz!" Und er setzt nach: "Umfragen und Stimmungen sind noch lange keine Stimmen", daher freue er sich auf den offiziellen Wahlkampfauftakt am 6. September in der Messe Tulln und auf die kommenden vier Wochen Intensiv-Wahlkampf. "Ich werde selten im Büro sein", verspricht Sobotka, als "Vertreter einer echten Volkspartei" das Ohr an den Wählern zu haben.

"Distanzieren uns von Untergriffen"

Sebastian Kurz habe in den 18 Monaten seiner Kanzlerschaft viele Zeichen gesetzt, sich auch international Anerkennung erarbeitet.

Und Sobotka erteilt dem "Dirty Campaigning" eine Absage, es brauche keine Schmutzkübel, wenn man für etwas stehe: "Wir distanzieren und klar von jedem Untergriff."

Die VPNÖ führe einen sehr kostengünstigen Wahlkampf. In den türkisen Sackerln, die verteilt werden, ist ein Folder mit Wahlinformationen zu finden, Kugelschreiber, Traubenzucker und eine Kurz-Parkuhr. Letztere kann auch auf der VPNÖ-Website heruntergeladen (vpnoe.at) werden. Wie sie dann zusammengebastelt wird, das erklären Ebner und Sobotka in "Wahlwerker"-Videoclips (angelehnt an die Serie "Hör mal wer da hämmert" bzw. "Tool Time")

An Wahlthemen nennt Soboka:

1. Pflege: "Wir werden die Pflegeversicherung thematisieren. 88 Prozent der Niederösterreicher pflegen Angehörige zu Hause, das ist ein großes Thema."

2. Die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen.

3. Die österreichische Identität: "Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wer zu uns kommt, muss eine klare Haltung zu unseren Werten haben, zur Arbeit, und er muss einen Beitrag zur Integration leisten. Der Nikolaus wird weiterhin in unsere Kindergärten gehen dürfen und die Kruzifixe bleiben in den Klassenzimmern."

4. Klimawandel: Sobotka unterstützt diese Bewegung. In Niederösterreich gebe es 350 Klimagemeinden, "wir haben schon in den 90er Jahren begonnen, CO2 zu reduzieren, da hat noch kaum jemand vom Klimawandel gesprochen".

Plakate werden affichiert

Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner berichtet vom "Sebastian-Kurz-Konvoi", mit dem man 200.000 persönliche Kontakte im Bundesland erreichen will. Zentrales Motto: Niederösterreich für Sebastian Kurz.

Ab heute werden die Wahlplakate aufgebracht: Auf A-Ständern, Dreiecksständern, an Schautafeln, insgesamt neun verschiedene Sujets gibt es. Ebenso eigene NÖ-Folder mit Worten von Sebastian Kurz, Wolfgang Sobotka und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Man wolle jeden Haushalt im Bundesland besuchen, sagt Ebner.