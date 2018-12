Das Land NÖ zahlt über 210.000 Euro für jene Sonderkommission, die Vorwürfe gegen Kinder- und Jugendwohneinrichtungen der Therapeutischen Gemeinschaften geprüft hat. Sprecher der beiden SPÖ-Regierungsmitglieder bestätigten am Mittwoch auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Der Beschluss sei in der Sitzung der Landesregierung am Dienstag einstimmig gefallen, hieß es.

Ursprünglich verlangte die Sonderkommission rund 245.000 Euro (zuzüglich Umsatzsteuer) an Honorarnoten und Aufwandersätzen. Der damals zuständige Landesrat Franz Schnabl (SPÖ), inzwischen Landeshauptfrau-Stellvertreter, hatte die Sonderkommission im Dezember 2017 eingesetzt, um angebliche Missstände zu prüfen.

Weil Ressortverantwortliche nur bis zu einer Summe von 170.000 Euro alleine entscheiden dürfen, war ein Beschluss der Landesregierung nötig. Im April wurde eine Entscheidung über einen Antrag verschoben, weil weitere Unterlagen verlangt wurden. Jetzt konnten die Kosten laut "Kurier" gedrückt werden. Sie belaufen sich laut dem Sprecher der für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf exakt 210.898,97 Euro (exklusive Umsatzsteuer). Diese Summe wurde am Dienstag genehmigt.

Nach dem Bericht waren heuer im März - laut Schnabl aufgrund "gravierender Missstände" - drei Kinder- und Jugendwohneinrichtungen der Therapeutischen Gemeinschaften (TG) geschlossen worden. Die TG meldeten Konkurs an.