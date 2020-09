Mobile Covid-19-Teststationen gibt es in Niederösterreich in Zwettl, Mistelbach, Amstetten, St. Pölten und Münchendorf (Bezirk Mödling). Ab morgen helfen dort 30 Soldaten - großteils Grundwehrdiener - aus. Sie unterstützen die Sanitäter, indem sie administrative Aufgaben übernehmen.

HBF/Pusch

Vorbereitet werden die Soldaten auf ihre neuen Aufgaben in St. Pölten. Dort besuchte sie heute Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: "In den vergangenen Monaten haben wir bewiesen, wie unglaublich vielfältig unser Heer einsetzbar ist. Sei es bei den Grenzkontrollen, der Hilfe bei Katastrophen, oder eben auch bei der Unterstützung der Gesundheitsbehörden. Ich danke den Soldaten, die hier die niederösterreichischen Behörden unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten."