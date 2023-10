Mikl-Leitner will härtere Strafen für Herabwürdiger jüdischer Symbole

„Am 7. Oktober hat die Hamas einen beispiellosen Terror-Angriff auf Israel gestartet. Dabei wurden nach israelischen Angaben rund 1.400 Jüdinnen und Juden ermordet und über 210 Menschen entführt. Am diesem Tag fand das größte Morden an Jüdinnen und Juden seit dem zweiten Weltkrieg statt“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie setzte mit Landtagspräsident Karl Wilfing und dem israelischen Konsul Herzel Edri sowie der Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Martha Keil, ein Zeichen der Solidarität mit Israel. Vor dem Landhaus in St. Pölten wurde die israelische Flagge gehisst. Außerdem betonte Mikl-Leitner, dass Israel „uneingeschränkte Solidarität“ habe. Im Kampf gegen Terror und Antisemitismus gebe es „für uns keine Neutralität“, betonte die Landeshauptfrau am Tag vor dem Nationalfeiertag.

Außerdem sprach sich die Landeshauptfrau für härtere Strafen für Menschen aus, die jüdische Symbole beschädigen - wie das zuletzt in Wien, Salzburg oder Linz passiert ist. „Ich werde alle Vorschläge unterstützen, die auf härtere Strafen für jene abzielen, die Symbole - wie insbesondere die Fahne - herabwürdigen. Hier müssen wir nachschärfen, denn das Schänden der Israel-Flagge ist kein Lausbubenstreich und gehört mit voller Konsequenz und Härte bestraft“, betonte sie.

Martha Keil, die Leiterin des in St. Pölten angesiedelten Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, verwies in ihren Worten auf die rund 9.000 Jüdinnen und Juden, die bis 1938 in Niederösterreich gelebt haben. Nur wenige seien zurückgekehrt, die Vertriebenen lebten heute großteils in Israel. Österreich habe daher „immer eine besondere Verantwortung für die sichere Existenz Israels“, meinte Keil. Das Institut für jüdische Geschichte versuche seit seiner Gründung im Jahr 1988 „eine Brücke zu den Vertriebenen zu schlagen“.

Landtagspräsident Karl Wilfing nutzte auch die ersten Minuten der Landtagssitzung, um die Solidarität Niederösterreichs mit Israel auszudrücken. Dort wurde auch eine Gedenkminute abgehalten.