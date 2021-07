Am Freitag starteten in Niederösterreich die Ferien. Für zahlreiche Kindergartenkinder gibt es auch im Sommer ein Betreuungsangebot: In 204 Gemeinden werde die ansonsten geplante dreiwöchige Pause Ende Juli-Anfang August gestrichen. Einige weitere machen nur für eine Woche die Schotten dicht.

Das Betreuungsangebot für die Kindergartenkinder gestaltet sich laut einer Erhebung der NÖ Familienland GmbH überwiegend ganztägig und findet zum Großteil in den jeweiligen Kindergärten statt. Rund ein Sechstel aller Standorte bietet eine halbtägige Betreuung bis 13:00 Uhr an.

Die Gemeinden und Vereine werden dabei – wie auch schon im Vorjahr – mit 500 Euro pro Gruppe und Woche seitens des Landes Niederösterreich unterstützt. Sie erhalten also doppelt so viel Förderung wie vor der Pandemie.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf solle in der herausfordernden Zeit erleichtert werden, sagt ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Auch im Jahr 2021 dürfte es einen verstärkten Bedarf an Ferienbetreuung geben, vor allem für Kinder von berufstätigen oder alleinerziehenden Eltern“, meint Teschl-Hofmeister. Insgesamt stelle das Land daher heuer eine Förderung von bis zu 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.