Spiel und Spaß: Rund 460 NÖ-Gemeinden bieten eine Ferienbetreuung an

In einem Monat, am 1. Juli, beginnen in Niederösterreich die Sommerferien. Während sich viele Kinder und Jugendliche schon jetzt auf die Auszeit freuen, sind die neunwöchigen Ferien für manche Eltern in Bezug auf die Betreuung eine Herausforderung. Eventuell passen die Großeltern oder andere Verwandte auf, aber was tut man, wenn das nicht (immer) geht?

„Das Land Niederösterreich hat sich vorgenommen, den Familien unter die Arme zu greifen“, kündigt Sozial- und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) einen weiteren Sommer mit Angeboten zur Ferienbetreuung schulpflichtiger Kinder in Niederösterreich an. Bund und Land stellen unterschiedliche finanzielle und pädagogische Unterstützungen zur Verfügung. Zudem gibt es für Gemeinden die Möglichkeit, mit der Familienland GmbH zu kooperieren.

80 Prozent der Gemeinden werden Betreuung anbieten

Im vergangenen Sommer gab es in 80 Prozent der Gemeinden - rund 460 Gemeinden - in irgendeiner Form ein Betreuungsangebot. Für heuer rechnet man mit ähnlichen Zahlen, wie eine Abfrage im Vorfeld ergab. Wie genau das Angebot aussieht, ist von der jeweiligen Gemeinde abhängig. 2022 betreuten jedenfalls 64 Prozent dieser Gemeinden die Kinder mehrtägig durchgehend, also zum Beispiel von Montag bis Donnerstag oder Freitag.

Die meisten Gemeinden bieten die Ferienbetreuung direkt am Schulstandort, an dem sich die Kinder in der Regel wohlfühlen, an. „Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Investitionen, die wir gemeinsam mit den Gemeinden in Schulfreiräume und Spielplätze getätigt haben, auszahlen“, findet Teschl-Hofmeister. In den vergangenen Sommerferien gab es Angebote für rund 500 Schülerinnen und Schüler an 200 Standorten in Niederösterreich. Über die Landesförderung wurden den Gemeinden fast 400.000 Euro ausgezahlt, über das Bildungsinvestitionsgesetz (über den Bund) gab es für ganztägig geführte Schulen zusätzlich eine Million Euro als Personalkostenzuschuss.

Förderung von bis zu 400 Euro pro Woche und Gruppe

Aufgrund der besonderen Situation hatte das Land Niederösterreich seine finanziellen Förderungen bei der Ferienbetreuung in den letzten drei Jahren verdoppelt. Das ändert sich mit diesem Sommer, in dem wieder die normale Summe vorgesehen ist.

Konkret fördert das Land Niederösterreich die Gemeinden mit 250 Euro pro Woche und Gruppe bzw. mit 400 Euro pro Woche und Gruppe, wenn es sich um ein integratives Angebot handelt. Zudem gibt es über das Bildungsinvestitionsgesetz eine Förderung vom Bund für Schulstandorte. Sie beträgt pro Jahr für sämtliche Ferien maximal 6.500 Euro. Mehr Informationen für Gemeinden gibt es hier.

Unterstützung durch Freizeitpädagoginnen und -pädagogen

Neben der finanziellen Unterstützung wird von der Landesgesellschaft Familienland GmbH auch pädagogische Hilfe bei der Ferienbetreuung angeboten. So werden in diesem Sommer etwa 215 Freizeitpädagoginnen und -pädagogen beschäftigt, zudem gibt es einen kostenlosen Leitfaden für das Planen von Sommeraktivitäten mit Kindern. Genutzt werden kann er von allen Gemeinden, nicht nur von den 99, die heuer mit der Familienland GmbH kooperieren.

Die speziellen und kostenlosen Wissenschafts- und Forschungsworkshops für diese Gemeinden werden von der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich zur Verfügung gestellt. Im Sommer werden 89 solcher Workshops angeboten werden.

Eine durchschnittliche Woche kostet 50 Euro

Für die Eltern belaufen sich die Kosten für die Ferienbetreuung in Gemeinden, die mit der Familienland GmbH zusammenarbeiten, im Durchschnitt auf rund 50 Euro pro Woche, wie Teschl-Hofmeister erklärt. Wie teuer die Betreuung tatsächlich ist, hänge aber von der jeweiligen Gemeinde ab. Für die Ferienbetreuung in Gemeinden, die nicht mit der Familienland GmbH kooperieren, beträgt der Durchschnittspreis 58 Euro. Die Spannweite liegt zwischen null und 250 Euro.

„Wenn man ein derartiges Angebot in Anspruch nimmt, sind 50 bis 55 Euro eine leistbare Variante gegenüber Anbietern, die Ferienbetreuung geschäftsmäßig betreiben. Ich glaube, dass das für alle Familien ein leistbarer Betrag ist“, sagt Teschl-Hofmeister. Mehr Informationen zur Ferienbetreuung in Niederösterreich gibt es hier.

Beispiel: Ferienbetreuung in Markersdorf-Haindorf

Ein konkretes Beispiel für die Höhe der Kosten gibt es von der Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf (Bezirk St. Pölten-Land). Während die Ferienbetreuung dort letztes Jahr noch selbst durchgeführt wurde, kooperiert man heuer mit der Nachbargemeinde Prinzersdorf und der Familienland GmbH, von der man die Pädagoginnen und Pädagogen bezieht.

„Eltern zahlen bei uns einen Betreuungsbeitrag pro Woche von 55 Euro für das erste Kind, 45 Euro für das zweite Kind und 30 Euro für das dritte Kind sowie einen Essensbeitrag von 3,80 Euro am Tag“, rechnet Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Markersdorf-Haindorf, Friedrich Ofenauer (ÖVP), vor. Die Ferienbetreuung sei aufgrund der Umstellung etwas teurer geworden, weil auf die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen der Familienland GmbH zurückgegriffen werde.