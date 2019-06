Am Freitag läutet die Schulglocke die Sommerferien für insgesamt 178.300 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich ein. Im Rückblick auf das vergangene Schuljahr zeigen sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und der NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras erfreut.

Die Maturaergebnisse waren besser als im Vorjahr und das "ohne, dass die Matura einfacher gemacht wurde", betonte Bildungsdirektor Heuras. In allen schriftlichen Maturaprüfungen waren über 95 Prozent der Maturantinnen und Maturanten aus Niederösterreich positiv, das sind etwa 7.400 Absolventinnen und Absolventen.

Auch erfreut zeigte man sich über das erweiterte Angebot an Landeskindergärten. In 1.058 niederösterreichischen Landeskindergärten wurden im vergangenen Jahr etwa 52.300 Kinder betreut. Erstmals gab es über 3.000 Gruppen in den Landeskindergärten.

50 Deutsch-Förderklassen gab es in Niederösterreich

Ein weiteres, viel diskutiertes Projekt im vergangenen Schuljahr waren die sogenannten Deutsch-Förderklassen. In diesen Klassen bekommen Schülerinnen und Schüler, deren deutsches Sprachniveau nicht ausreicht, um den Unterricht problemlos folgen zu können, Deutschunterricht. Im Schuljahr 2018/19 gab es in Niederösterreich 50 Deutsch-Förderklassen, in denen 655 Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden.

Eine Deutsch-Förderklasse kommt jedoch erst zustande, wenn acht Schülerinnen und Schüler aus der Klassengemeinschaft den gesonderten Sprachunterricht benötigen. In anderen Fällen würde mit Kursen unterstützend an der Sprache gearbeitet, sagte die Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. So wurden etwa 3.700 weitere Schülerinnen und Schülern durch andere Maßnahmen zusätzlich in Deutsch unterrichtet.

Fokus auf Gewalt-Prävention im nächsten Schuljahr

Gewalt sei leider ein Thema an den Schulen, sagte die Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. "Die Delikte an niederösterreichischen Schulen sind um 22 Prozent zurückgegangen, das ist immerhin eine positive Entwicklung. Dennoch muss weiterhin jeder Fall individuell und sorgfältig betreut werden", sagte Teschl-Hofmeister.

Um weiter an dem Thema "Gewalt an Schulen" zu arbeiten, sei das der Schwerpunkt im kommenden Schuljahr 2019/20. Im Herbst werde ein Maßnahmenpaket dazu vorgestellt, kündigte die Bildungs-Landesrätin an. Bildungsdirektor Johnann Heuras betonte in diesem Zusammenhang die "Schulkultur": "Wir werden die Schulen dazu auffordern in einen Diskussionsprozess mit den Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern zu treten und so eine gesunde Schulkultur zu erarbeiten", sagte Heuras.