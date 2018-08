NÖN: Die Sonderkommission, die Sie nach Misshandlungsvorwürfen gegen drei Jugendheime eingesetzt haben, kostete angeblich 240.000 Euro. Sie dürfen aber ohne Regierungsbeschluss nur 170.000 Euro vergeben. Wie erklären Sie das?

Franz Schnabl: Mir ist noch eine Kostenreduzierung gelungen, weil ich hart verhandelt habe.

Kostet die Kommission also jetzt weniger als 170.000 Euro?

Schnabl: Das kann ich noch nicht sagen. Es wird in der ersten Sitzung nach der Sommerpause einen Bericht an die Landesregierung geben. Dort werden wir das dann beraten.

Würden Sie wieder so vorgehen, wenn Missbrauchsvorwürfe gegen ein Jugendheim publik werden?

Schnabl: In einem ORF-Bericht war von massiven Missständen die Rede. Diesen Behauptungen muss man nachgehen. Und wenn sogar die Volksanwaltschaft in Zweifel gezogen ist, ist es nur im Interesse der Aufsicht, objektiv zu schauen, ob es Fehler in der Betreuung gibt und man etwas verbessern muss. Alleine die Tatsache, dass nur für die Form der Kontrolle 17 Verbesserungsaufträge durch die Kommission festgestellt wurden, zeigt, dass es richtig war, hier eine Außensicht einzuholen – und die von der obersten Instanz in der Kinderpsychologie in Österreich. Ich würde das in jedem Fall wieder so machen. Was bei Gericht herauskommt, das ist eine andere Geschichte.

Sind die Rahmenbedingungen jetzt so, dass Missbrauchsvorwürfe unwahrscheinlicher werden?

Schnabl: Fehler durch menschliches Handeln kann man nie ausschließen. Die Kontrolle ist nun jedoch personell verstärkt worden. Viele andere Schritte aus dem Bericht werden intern umgesetzt und evaluiert. Damit können rascher mögliche Missstände entdeckt und abgestellt werden.

Ein anderes Streitthema sind die Langzeitarbeitslosenprojekte. Im Arbeitsprogramm mit der ÖVP steht, dass GemA 50+ bis Mitte des Jahres evaluiert wird. Das Sozialministerium hält den Bericht zurück. Wundert Sie das?

Schnabl: GemA 50+ hat das Ziel, ältere Arbeitslose zu qualifizieren – für die ersten sechs Monate der Folgeanstellung gibt es eine Förderung. Die Aktion 20.000 fördert den Arbeitsplatz für 18 Monate und ist darauf ausgelegt, neue Jobs in öffentlichen Institutionen zu schaffen. Ich bin sicher, wir brauchen beide Aktionen. Generell habe ich schon den Eindruck, dass man im Sozialministerium mit der Evaluierung der Aktion politisches Kleingeld schlagen will.

Zur Wahlrechtsreform: Sollen Zweitwohnsitzer wählen dürfen?

Schnabl: Die SPÖ hat eine klare Haltung: Zweitwohnsitzer sollten nicht wahlberechtigt sein – weder für Landtag noch Gemeinderat. Die Gemeinden bekommen für sie auch kein Geld aus dem Finanzausgleich.

Gebühren für Kanal, Wasser oder Müll zahlen Zweitwohnsitzer aber genauso wie Hauptwohnsitzer.

Schnabl: Gebühren, ja. Aber der Finanzausgleich berücksichtigt Zweitwohnsitzer nicht. Dazu kommt, dass Hauptwohnsitzer Interesse daran haben, dass sich in ihrer Gemeinde was tut, dass es Jobs vor Ort gibt. Zweitwohnsitzer arbeiten in der Regel anderswo und haben daher eher Freizeitinteressen. Das ergibt unterschiedliche Interessenslagen in den Gemeinden. Klar ist aber, dass die Abschaffung des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts nicht im Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP steht – und somit in dieser Legislaturperiode nicht umsetzbar ist.

2020 wird in 570 der 573 NÖ-Gemeinden gewählt. Die SPÖ hat seit 2005 immer verloren, zuletzt auch Städte wie Wiener Neustadt. Was macht Sie zuversichtlich, dass das 2020 anders sein wird?

Schnabl: Die Basis für Erfolge liegt in den Gemeinden. Das ist auch eines der großen Themen, die wir im Zuge der Reform der SPÖ NÖ jetzt berücksichtigen, diskutieren und bearbeiten. Ich habe das klare Ziel, dass wir das nicht so schlechte Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl verbessern. In Wiener Neustadt gebe ich mich aber nicht der Illusion hin, dass es leicht wird, die Stadt zurückzugewinnen.

Die SPÖ-Reform wird bis dahin abgeschlossen sein?

Schnabl: Die Phase I, die Evaluierung, wird Ende September abgeschlossen sein. Diese Phase führt zu einer grundsätzlichen neuen organisatorischen Positionierung. Die Phasen II und III sind die Organisations- und Personalentwicklung. Die werden zwei bis drei Jahre dauern. Wir wollen eine Partei sein, die mehrheitsfähig ist. Es ist ja nicht so, dass Niederösterreich auf ewige Zeiten absolut von der ÖVP regiert werden wird.

SPÖ-Chef Christian Kern steht in der Kritik, weil er die Oppositionsrolle angeblich nicht ausfüllt. Wie sehen Sie seine Performance?

Schnabl: Opposition sind alle, die nicht in der Regierung sind. So gesehen kann es nicht Ziel der SPÖ sein, in der Opposition anzukommen. Klar ist aber, dass wir die Bundes-SPÖ neu aufstellen müssen – und da sind wir mit Christian Kern gut vorangekommen. Das Problem ist, dass derzeit zu wenig über Themen geredet wird, die die Menschen wirklich betreffen und mehr über Funktionen.

In der nächsten Ausgabe: Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)