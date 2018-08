NÖN: Auf Bundesebene sind die Grünen im Herbst aus dem Parlament gefallen. Sie haben heuer bei der NÖ Landtagswahl ein Mandat verloren. Wie wirken sich die erschwerten Rahmenbedingungen auf Ihre tägliche Arbeit aus?

Helga Krismer: Nach dem Erdbeben auf Bundesebene waren die mehr als sechs Prozent der Stimmen, die wir in Niederösterreich geschafft haben, beachtlich. Wir nützten die uns zur Verfügung stehenden Mittel mit vollem Einsatz aus. Im Bund ist das eine oder andere in der Zusammenarbeit schwieriger geworden. Aber wir haben ja noch Bundesräte. Und wir sind in den Bundesländern noch näher zusammengerückt. Das ist ein spannender Austausch auf Länderebene. Die Grünen stellen ja auch Landeshauptmann-Stellvertreter.

Nach dem Verlust des vierten Mandates haben Sie vehement ein Antragsrecht im Landtag ab drei Abgeordneten verlangt. Wollten Sie damit das Wahlergebnis kaschieren?

Krismer: Nein. Wir haben schon 2003 darauf aufmerksam gemacht, dass das System in Niederösterreich den Abgeordneten – und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern – nicht das nötige Gewicht gibt. Dabei möchte ich auf Oberösterreich verweisen. Dort hat der Abgeordnete mehr Rechte. Das ist nötig, wenn man den Proporz heute noch möchte. Sonst ist keine Kontrolle möglich.

Wollen Sie ein Antragsrecht für jeden Abgeordneten?

Krismer: Ja, das Antragsrecht sollte für jeden möglich sein. Ich hätte schon gern, dass wir noch lebendiger im Landtag sind. Da gehört es dazu, dass auch der Einzelne seine Anliegen aus der Region verstärkt einbringen kann. Es gibt sicher auch Themen von Abgeordneten der ÖVP oder SPÖ, die nicht gleich die Mehrheit finden. Dann sollte in den Ausschüssen eine Mehrheit gebildet werden. Doch leider dürfen ja dort nur die Regierungsparteien abstimmen und arbeiten. Damit verwehrt die ÖVP der Opposition ein aktives Einbringen.

Es gäbe aber auch die Möglichkeit, mit den NEOS Anträge einzubringen. Oder sind die Grünen da zu stark in Konkurrenz mit der zweiten Oppositionspartei?

Krismer: Wir haben erst vor Kurzem eine Anfragebeantwortung gemeinsam erledigt. Aber ich lasse mir auch nicht gerne von der ÖVP vorschreiben, wie eine Opposition zusammenzuarbeiten hat. Vielmehr ist es die Aufgabe der mit der absoluten Mehrheit ausgestatteten ÖVP zu erkennen, dass eine starke Proporzregierung auch eine Opposition braucht – und dass diese auch entsprechende Rechte braucht.

Die Grünen haben gegen die geplante Waldviertel-Autobahn, die sogenannte Europaspange, eine Petition gestartet, obwohl der Entwurf ja noch relativ abstrakt ist. Wie groß ist der Zulauf?

Krismer: Ja, die Petition ist im Laufen. Den aktuellen Stand kann ich nicht sagen. Aber wir sind genauso gespannt, wo die Waldviertelautobahn durchgehen wird. Je früher man das sagt, umso früher wird es massiven Widerstand geben, da bin ich mir sicher. Die Waldviertler lassen sich ihren Grund und Boden nicht so einfach wegnehmen.

Sehen Sie es als große Chance der Grünen, dass sie die einzigen Gegner dieses Projektes sind?

Krismer: Das zeigt auf, warum so viele derzeit auch ein weinendes Auge auf Bundesebene haben, weil sie dort die Opposition vermissen. Die Grünen zeigen in Niederösterreich eine scharfe Kante. Die Menschen wissen, dass es eine kontrollierende Kraft in diesem Land gibt. Und diesen Auftrag nehmen wir wirklich ernst.

Welches Ziel haben sich die NÖ Grünen für die Gemeinderatswahl 2020 gesteckt?

Krismer: Mir geht es weniger um die Quantität mit mehr Mandaten, sondern um die Qualität bei den Grünen Gemeinderäten. Wir wollen Menschen mit Bürgernähe haben und sind schon dabei, Angebote zu machen.

In der nächsten Ausgabe: Walter Rosenkranz (FPÖ)