NÖN: Die Bundes-Grünen sind seit eineinhalb Jahren in der Regierung. Spüren Sie daraus Rückenwind für die Landespartei, oder ist das Gegenteil der Fall?

Helga Krismer: Dass die Grünen in der Bundesregierung vertreten sind, ist enorm wichtig für die Zukunftsgestaltung in Österreich und letztendlich auch in Niederösterreich. Schließlich ist die Klimakrise das wichtigste Thema derzeit. Insofern ist es unabdingbar, dass die Grünen in der Bundesregierung vertreten sind. Das tut dem Land gut, und damit tut es auch Niederösterreich gut.

Zuletzt hat es in der Koalition aber heftig rumort. Gehen Sie davon aus, dass die Regierungskoalition die volle Legislaturperiode halten wird?

Krismer: Ich würde mir wünschen, dass die ÖVP-Regierungsmitglieder weniger eitel sind, etwas mehr fachlich und thematisch fokussiert sind und das Regierungsprogramm ganz entschlossen mit umsetzen wollen. Das vermisse ich da oder dort. Man kann in einer Partnerschaft auch verlangen, dass der erfahrene Part, wie die ÖVP, etwas mehr Rücksicht nimmt. Ich denke aber, dass das ab Herbst wieder funktionieren wird, und bin ganz sicher: Diese Regierung wird bis zum letzten Tag arbeiten.

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, im Gespräch mit den NÖN-Chefredakteuren Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger Marschik

Denken Sie nicht, dass die Bundes-Grünen zuletzt bei einigen Themen zu blauäugig waren?

Krismer: Wenn, dann sind wir grünäugig. Nein, das waren wir nicht. Wir haben ein hochprofessionelles Team.

Gibt es Themen, die Sie aus Solidarität zur Bundesregierung mittragen müssen, obwohl Sie in NÖ in der Opposition sind? Zum Beispiel beim Corona-Management?

Krismer: Es gibt die Vorgaben der Bundesregierung, die wird die Landeshauptfrau genauso mittragen wie ich. Wenn aber dann die Verantwortung für Aufgaben auf Landesebene ist – zum Beispiel das Testen und Impfen –, dann komme ich zum Schluss: Wenn ich in der Landesregierung wäre, oder wenn Frau Königsberger-Ludwig vielleicht einmal früher auf mich gehört hätte, oder wenn der Herr Pernkopf auch nicht so überheblich wäre, hätte man das eine oder andere besser machen können.

Was zum Beispiel?

Krismer: Wir haben in Baden (Anm.: Helga Krismer ist dort Vizebürgermeisterin in einer ÖVP-Grün-Koalition) wie andere Gemeinden ein Impfzentrum betrieben. Dann hat das Land die Aufgabe übernommen und die Gemeinden aufs Abstellgleis gestellt. Jetzt, Mitte August, schließen die Impfzentren, und die Gemeinden sollen es wieder richten. Und zwar in der schwierigen Phase, wo kreative Impfangebote und viel Überzeugungsarbeit nötig ist. Das hätte ich anders gemacht.

Aber wie hätten dann die rasch nötigen hohen Impfkapazitäten realisiert werden können?

Krismer: Wir haben diese Spitzen von 100.000 Impfungen pro Tag de facto nie erreicht. Ich denke, es hätten fünf statt 20 Impfzentren gereicht, denn es gibt ja auch den niedergelassenen Bereich und die Gemeinden.

Wie wollen Sie das wichtigste Grünen-Thema, die Klimakrise, nach Corona wieder in den Fokus rücken?

Krismer: Das ist nicht mehr nötig, weil es mittlerweile schon auf der körperlichen Empfindungsebene angekommen ist. Klimapolitik heißt, ich muss in die einzelnen Sektoren rein. Das heißt zukunftsorientierte Verkehrsprojekte. Die ÖVP und die Sozialdemokratie und die Freiheitlichen wehren sich mit Händen und Füßen, ordentliche, zukunftsorientierte Verkehrsprojekte zu machen. Die Grünen Niederösterreich haben nie gesagt, es darf nie mehr eine Straße gebaut werden! Aber wenn wir jetzt eine überdimensionierte S34 errichten, weiß ich, dass uns eine ganze Generation fragt, ob wir ang’rennt sind. Ebenso müssen wir uns Instrumente überlegen, dass Wohnungen auch bewohnt werden und nicht zu Finanzspekulationsobjekten werden. Wir müssen alles gegen die Bodenversiegelung unternehmen. Die aktuellen Gesetze sind nur Stückwerk und gehen da noch nicht weit genug. Deshalb muss auch die Altbausanierung attraktiver werden.

In eineinhalb Jahren sind in Niederösterreich Landtagswahlen. Werden Sie wieder antreten?

Krismer: Beim Wahllandeskongress am 17. Oktober werde ich den Delegierten wieder das Angebot machen, dass ich mit viel Herzblut und Engagement gerne wieder Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl sein werde. Ich habe diese Entscheidung nach der Pandemie Mitte des Jahres getroffen. Immerhin haben wir vor einigen Wochen auch die Schulden tilgen können, nachdem die Landes-Grünen in der Krise einen Kredit (Anm.: einige Hunderttausend Euro) aufgenommen haben, für den ich gebürgt habe. Somit ist jetzt auch meine persönliche Bürgschaft erledigt.