NÖN: Im März suchten die NEOS einen Landesgeschäftsführer per Inserat. Bis jetzt gibt es keinen. War niemand interessiert?

Indra Collini: Uns geht es immer um die besten Köpfe. Wir hatten eine Reihe von tollen Bewerberinnen und Bewerbern, sind bald fündig geworden und haben eine Fachfrau als Landesgeschäftsführerin gefunden, die ihre neue Stelle mit Anfang August antritt. Vorher können wir ihren Namen nicht verraten, weil sie erst mit Ende Juli aus ihrem aktuellen Projekt aussteigt.

Was werden ihre Aufgaben sein?

Collini: Sie ist eine Expertin für Organisationsaufbau – und eine ihrer wesentlichen Aufgaben wird es sein, die Struktur der NEOS aufzubauen. Wir wollen in der Fläche wachsen und Wurzeln schlagen. Deshalb starten wir im Herbst schon das Projekt Gemeinderatswahl 2020. Denn unser Ziel ist es, dass NEOS nach 2020 in vielen Gemeinderäten sitzen. Wir sind sehr glücklich über den regen Zulauf, aber es ist ein konstanter Prozess, der Zeit braucht, zumal NEOS eine stark von Ehrenamtlichkeit, von engagierten Bürgern getragene Organisation ist. Das wird auch so bleiben.

Mit Matthias Strolz ist der Parteigründer weg. Inwiefern wird das Strukturaufbau und Mobilisierung beeinflussen?

Collini: Unser Gründer Matthias Strolz ist nicht weg. Er sitzt bis September noch im Nationalrat und bleibt uns danach als Mentor erhalten. Er ist mit seinem Mut auch der Grund, warum ich in der Politik bin, und natürlich tut es mir weh, dass er sich zurückzieht. Aber mit Beate Meinl-Reisinger haben wir eine großartige Nachfolgerin, die alles mitbringt, was wir für die nächsten Schritte brauchen.

Sie sind Quereinsteigerin. Wie waren die ersten 130 Tage im Landtag für Sie?

Collini: Wir können behaupten, dass wir angekommen sind. Unser Resümee nach 130 Tagen ist, dass das angekündigte Miteinander nur ein Marketingschmäh der ÖVP ist, der Proporz in diesem Land eine echte Chancenbremse und dass NEOS wirkt.

Woran glauben Sie, das erkennen zu können?

Collini: Die Schuldenbremse, die wir NEOS seit Anfang fordern, war in diesem Land noch nie ein Thema. Kaum sind wir im Landtag, stellt Landesrat Ludwig Schleritzko das Wort Schuldenbremse in den Vordergrund.

Und das sehen Sie als Erfolg für die NEOS, weil ...?

Collini: Weil das Thema endlich für die Landespolitik relevant geworden ist. Mit dem Ergebnis sind wir aber noch nicht zufrieden, denn der höchste Berg Niederösterreichs bleibt vorerst der Schuldenberg. Wir sehen es auch als Erfolg, wenn die ÖVP einen Antrag von uns nimmt, umformuliert, zu ihrem macht und ihn dann als eigene Idee durchs Plenum bringt, wie es bei der verpflichtenden Berichtslegung von Fonds und Stiftungen war. Daran sieht man, dass man als Oppositionspartei zur gestaltenden Kraft werden kann.

NEOS und Grüne sind die einzigen Oppositionsparteien, arbeiten aber kaum zusammen. Warum?

Collini: Es gibt vereinzelt Punkte der Zusammenarbeit. Bei ganz großen Themen gibt es sicher die Möglichkeit, stärker zu kooperieren. Generell bin ich immer mit allen Fraktionen im Gespräch, um Anliegen der NEOS voranzubringen.

Welche sind das im Herbst?

Collini: Ein Thema, das uns massiv beschäftigen wird, ist die Stärkung der Kontrollrechte des Rechnungshofes. Diese sind in Niederösterreich im Vergleich zu allen anderen Bundesländern stark beschnitten, beispielsweise bei der Prüfung von Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern oder ausgelagerten Gesellschaften. Und nur in NÖ liegt der Vorsitz des Rechnungshof-Ausschusses nicht in der Hand der Opposition. Das ist, wie wenn der Struppi die Knackwurst bewacht. Wir wollen hier gemeinsam mit allen anderen Fraktionen eine Lösung finden.

Die türkis-blaue Bundesregierung will die Kompetenzen zwischen Bund und Land neu verteilen. Sie forderten das schon im Wahlkampf. Wo bleibt der Applaus für Bundeskanzler Sebastian Kurz?

Collini: So wie der Föderalismus gebaut ist, haben wir große Probleme. Es geht als Folge der Kompetenzverflechtungen in vielen zentralen Fragen wie beispielsweise der Bildungspolitik nichts weiter. Zugleich fehlen die klaren Verantwortlichkeiten, weshalb die Bundesländer im Ausgeben der vom Bund eingehobenen Steuern sehr großzügig sind. Es ist höchst an der Zeit für Strukturbereinigungen. Kritisch sehe ich aber, dass der Bund derzeit nur Budgets kürzt und damit beispielsweise in der Kinderbetreuung große Probleme aufwirft. Geld kürzen alleine ist aber noch keine Reform.

