NÖN: Nächste Woche startet in Niederösterreich wieder die Schule. Was halten Sie vom Vorschlag der NEOS-Chefin Meinl-Reisinger, die Sommerferien auf sechs Wochen zu verkürzen?

Johanna Mikl-Leitner: Als Mutter und ehemalige Lehrerin bin ich der Meinung, dass sowohl die Kinder als aber auch Lehrerinnen und Lehrer eine entsprechende Auszeit brauchen.

Das heißt, die neun Wochen Sommerferien sollten bleiben?

Mikl-Leitner: Ja.

Für Schüler mit Nachprüfung hat die SPÖ heuer ein Pilotprojekt zur Gratis-Nachhilfe gestartet. Bei den Plänen von Franz Schnabl, das zur Dauereinreichung zu machen, ziert sich die ÖVP. Was spricht dagegen?

Mikl-Leitner: Das Entscheidende ist, dass wir die Schülerinnen und Schüler in ihren Talenten das ganze Jahr fördern und ihnen dort helfen, wo es Schwächen gibt. Da gibt es sehr guten Förderunterricht in den Schulen und darüber hinaus auch Lernhäuser. Mir geht es jetzt darum, dass die Initiative der Deutschklassen weiter umgesetzt wird, wo wir ja Vorreiter und beispielgebend für die österreichweite Initiative waren. Das ist entscheidend, weil die Sprache der Schlüssel zum Erfolg ist.

Sie haben einmal mehr die Steuerhoheit für Länder gefordert. In welchen Bereichen können Sie sich das vorstellen?

Mikl-Leitner: Es gibt immer wieder den Vorwurf, dass der Bund die Steuergelder einhebt und die Länder sie ausgeben. Ich bin gerne bereit, Steuerhoheit zu übernehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie im Bereich der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer. Wichtig dabei ist, dass es keine neuen Steuern geben darf. Es muss ohne bürokratischen Mehraufwand funktionieren und soll den Wettbewerb zwischen den Ländern anregen.

Parallel dazu gibt es Überlegungen im Bund für Kompetenzbereinigungen, wobei Länder Zuständigkeiten abgeben müssten. Wie weit sind die Gespräche?

Mikl-Leitner: Reformminister Josef Moser arbeitet daran. Je schneller wir hier zu einer klaren Kompetenzzuschreibung kommen, umso besser. Und ich glaube, gerade diese Debatte braucht keiner fürchten. Wenn man das mit Hausverstand angeht und jede Ebene das macht, was sie am besten kann, wird es einen klaren Gewinner geben – und das sind unsere Landsleute.

Das heißt, Sie wären auch bereit Kompetenzen abzugeben, wenn es dafür im Gegensatz klarere Strukturen geben würde?

Mikl-Leitner: Ich will das jetzt nicht über die Medien verhandeln. Entscheidend ist, dass es klare Kompetenzzuschreibungen gibt. Und gerade die Länder sind in vielen Bereichen äußerst flexibel und beweglich.

Bei Themen wie Arbeitszeitflexibilisierung oder Krankenkassen-Zusammenlegung gab es aus dem Westen ÖVP-intern Widerstand. Aus Niederösterreich war hier nichts zu hören. Tragen Sie diese Entscheidungen bewusst mit?

Mikl-Leitner: Die Bundesregierung ist für Reformen gewählt worden. Jetzt geht es darum, diese Reformen auch vorzubereiten und umzusetzen. Das Entscheidende ist, was kommt am Ende bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Wenn ich an die Sozialversicherungsdebatte denke, dann ist es dem Normalbürger von der Struktur her egal, wie diese gebaut ist. Hauptsache effektiv und effizient.

Sie haben ja ein sehr gutes und enges Verhältnis zu Bundeskanzler Kurz. Wie oft stimmen Sie sich in der Praxis mit ihm ab?

Mikl-Leitner: Ich stehe für das Miteinander, das gilt in Niederösterreich und auch zwischen Bund und Land. Und selbstverständlich tausche ich mich auch mit dem Bundeskanzler auf kurzem Wege aus.

Die Opposition in Niederösterreich – Grüne und NEOS – kritisieren, dass das Miteinander nur gelebt wird, wenn es im Sinne der ÖVP ist. Was sagen Sie dazu?

Mikl-Leitner: Mir ist es wichtig, das Miteinander auch gegenüber der Opposition zu leben. Alleine wenn ich an unser Demokratie-Paket zur Stärkung der Minderheitenrechte im Landtag denke. Fest steht aber auch, zu einem guten Miteinander gehören immer mindestens zwei.

Sie haben erstmals in der Geschichte ein Arbeitsübereinkommen mit allen in der Landesregierung vertretenen Parteien, SPÖ und FPÖ. In diesem Papier steht aber nicht, dass beim Wahlrecht die vor der Landtagswahl viel diskutierte Zweitwohnsitzer-Regelung angepasst wird. Wird das dennoch vor der Gemeinderatswahl 2020 repariert?

Mikl-Leitner: Ich stehe dafür, dass es weiterhin ein Wahlrecht für die Zweitwohnsitzer geben wird. Österreicher, die Teil des gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Lebens in Niederösterreich sind, sollen auch mitentscheiden und mitgestalten können.

Die Debatten sind bekanntlich dadurch entstanden, da das Zweitwohnsitzerwahlrecht in Gemeinden unterschiedlich ausgelegt wurde. Ist eine Wahlrechtsreform im kleinen Stil denkbar?

Mikl-Leitner: Was die Abwicklung betrifft, kann man eine Verbesserung angehen.

Wird diese Reparatur noch vor der Gemeinderatswahl wirksam?

Mikl-Leitner: Da sind jetzt die Landtagklubs am Zug und müssen daran arbeiten. Es ist noch ausreichend Zeit, das ordentlich vorzubereiten. Es zählt aber auf alle Fälle Qualität vor Tempo.

Wie intensiv laufen in der Landes-ÖVP die Vorbereitungen auf die Gemeinderatswahlen?

Mikl-Leitner: Da gibt es den Spruch: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir sind es gewohnt, Tag für Tag fürs Land und für die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten und nicht nur dann, wenn Wahlen anstehen. Insofern sind unsere Funktionärinnen und Funktionäre zu jedem Zeitpunkt bestens für Wahlen gerüstet. Weil sie sich immer mit vollem Engagement fürs Land und für ihre Gemeinde einsetzen. Und das macht den Unterschied in Niederösterreich.

Fast 80 Prozent der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind ÖVP-dominiert. Sehen Sie überhaupt noch ein Potenzial, besser zu werden?

Mikl-Leitner: Wir können im Land unglaublich stolz sein auf das, was in den Gemeinden passiert. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, als Landeshauptfrau von Niederösterreich ist mir die Entwicklung jeder Gemeinde wichtig, egal, von welcher politischen Partei sie geführt wird. Bestes Beispiel ist hier die Weiterentwicklung der Landeshauptstadt St. Pölten, wo es über die Parteigrenzen hinweg eine gute Zusammenarbeit gibt.

Vor allem bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2024 funktioniert die Zusammenarbeit mit St. Pölten sehr gut. Wie zuversichtlich sind Sie, dass jetzt die erste Stufe im Bewerbungsverfahren bewältigt wird?

Mikl-Leitner: Wir wollen unsere erfolgreiche Kulturpolitik im Land auf europäische Ebene heben. Mit einem Ziel: den Titel der europäischen Kulturhauptstadt nach Niederösterreich zu holen, mit unserer Landeshauptstadt St. Pölten. Es wird intensiv mit der Bevölkerung und den Kulturschaffenden an einer erfolgreichen Strategie und Konzeption gearbeitet. Für mich aber steht fest, dass es im Jahr 2024 auf alle Fälle einen Schwerpunkt „Kultur2024“ geben wird, ob mit dem Titel Kulturhauptstadt oder ohne.

Im Waldviertel ist die Rückkehr des Wolfs aktuell ein sehr emotionales Thema. Verstehen Sie die Ängste der Bevölkerung?

Mikl-Leitner: Ich kann das auch aus der Perspektive einer Mutter bewerten. Das bereitet einem natürlich Sorgen. Das Schöne bei uns im Land ist ja die unglaubliche Vielfalt, die unser Land bietet und die von so vielen genutzt und geschätzt wird. Wenn sich jetzt aber Menschen Sorgen machen, dass ihre Tiere gerissen werden, oder sich auch um sich selbst Sorgen machen, dann muss man das schon ernst nehmen. Selbst der ehemalige Grün-Politiker Reinhold Messner sieht die Rückkehr des Wolfs sehr kritisch.

Schließen Sie aus, dass der Wolf zum Abschuss freigegeben wird?

Mikl-Leitner: Wir halten uns an die Expertise der Fachleute und an Vorbilder in Deutschland oder in der Schweiz. Aber ich schließe keine Entnahmen aus.

In der Vorwoche wurde das Ermittlungsverfahren in der „Liederbuch-Affäre eingestellt. Schließen Sie eine Zusammenarbeit mit Ex-FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer in der Landesregierung weiter aus, sollte er in die Politik zurückkehren?

Mikl-Leitner: Was ich vor der Landtagswahl gesagt habe, gilt auch heute. Udo Landbauer hat mit seinem Verhalten im Zuge der Liederbuch-Affäre die Basis für eine Zusammenarbeit in der Niederösterreichischen Landesregierung selbst verunmöglicht. Wer solche Situation derart falsch einschätzt und wegdrückt, wenn Aufklärung und Antworten gefragt sind, der kann kein Partner in einer NÖ Landesregierung sein.