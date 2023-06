Pernkopf: „Will den von Erwin Pröll begonnenen Weg weiter ausbauen“

NÖN: Nach wie vor ist die Teuerung die größte Herausforderung für die Bevölkerung. Laut Statistik Austria sind die Preise bei Eiern und Milch um 20 Prozent zu 2022 gestiegen. Woher kommen die hohen Preise?

Stephan Pernkopf: Man muss jetzt einmal die Kriegsgewinner angehen. Das sind in erster Linie Strom und Gas, die Energiekosten sind Grundlage jeder Produktion. Da muss es Senkungen der Kosten geben. Daher bin ich froh, dass die EVN hier die überfälligen Schritte geht und ein Paket zur Preissenkung angekündigt hat, wie es andere Energieversorger auch schon gemacht haben.

Die Landesregierung hat im Vorjahr ein Anti- Teuerungs- Paket beschlossen. Speziell im Bereich der Lebensmittel sind die Menschen aber immer noch belastet. Kann die Landespolitik hier noch helfen?

Pernkopf: Wir haben schon sehr viele Maßnahmen wie den Heizkosten-Zuschuss und den Strompreisrabatt beschlossen. Alles können wir nicht abfedern, aber wir helfen dort, wo Hilfe notwendig ist. Das ist ein bundesweites Thema, aber man könnte es schon auch anders machen. Ich bin überzeugter Marktwirtschafter, aber wenn der Markt verrückt spielt, muss man auch hier eingreifen. Man muss bei diesem Thema über viel Neues nachdenken.

Landes-Vize Stephan Pernkopf im Gespräch mit Chefredakteur Walter Fahrnberger und Redakteurin Lisa Röhrer. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Ein Hebel ist der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion. NÖ ist da Vorreiter. Bis 2035 soll die erneuerbare Energie verdreifacht werden. Bei welchen Energieformen sehen Sie die größten Potenziale?

Pernkopf: Im Bereich der Photovoltaik und im Bereich der Windkraft haben wir 40 Prozent der gesamtösterreichischen Stromproduktion. Da können wir stolz darauf sein. Wir wollen das jetzt verdreifachen und haben einen genauen Umsetzungsplan dazu. Seit 2009 sind alle Ziele eingehalten worden, was die Stromproduktion anbelangt. Gebremst werden wir von der Umweltministerin (Anm.: Leonore Gewessler von den Grünen). Sie hat zugesagt, dass alle Photovoltaikanlagen im ersten Fördercall genehmigt werden. Das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere ist leider eine bittere Enttäuschung. Es sind jetzt zwar 90.000 Anlagen von Privaten bewilligt worden, da reden wir von einer Leistung von etwa 1,6 Gigawatt. Was sie nicht dazu sagt, ist, dass es knapp 4.000 Anlagen gibt, die nicht genehmigt worden sind. Das sind Anlagen auf Dächern von Betrieben, von Wirtschaftsgebäuden etc., von Vereinen, und da reden wir ungefähr von derselben Leistung. Diese PV-Lotterie ist aufs Schärfste abzulehnen.

Woran liegt das?

Pernkopf: Das sind bürokratische Hürden, die kein Mensch versteht. Und auch der Fördertopf ist wahrscheinlich zu gering. Im Vergleich zum ersten Call sind im zweiten Call weniger Mittel drinnen. Und auch für den Ausbau der Netze brauchen wir vom Bund einfachere Verfahren.

Wenn man über Klimaschutz spricht, ist auch der Bodenverbrauch ein großes Thema. Sie haben heuer die Leitplanungen dazu präsentiert. Eine Leerstands-Abgabe wie sie die Steiermark beschlossen hat, um auch Leerstände zu mobilisieren, ist in NÖ aber kein Thema. Warum?

Pernkopf: Wir wollen nicht ständig neue Steuern, sondern strenge Regeln und Anreize. Wir haben den blau-gelben Boden-Bonus ins Leben gerufen, wo wir auf der einen Seite quasi versiegelte Flächen wieder begrünen wollen. Da gibt es schon Beispiele wie den Hauptplatz in Tulln. Und wir haben über 500.000 Hektar durch die Regionale Leitplanung vor Verbauung geschützt. Das sind harte Siedlungsgrenzen, außerhalb derer nichts mehr gebaut werden darf. Mittlerweile ist auch das Bewusstsein in der Bevölkerung da, mit dem Boden sorgsam umzugehen.

Stephan Pernkopf: "Wir werden von der Umweltministerin gebremst." Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

In der neuen Regierung sind Sie auch für Wissenschaft zuständig. NÖ konnte sich in den letzten Jahrzehnten als Wissenschaftsland etablieren. Wie wollen Sie das weiter stärken?

Pernkopf: Den Weg, den Erwin Pröll begonnen hat, will ich weiter ausbauen. Es ist ein sehr interessantes Ressort. Mit dem ISTA in Klosterneuburg oder dem MedAustron sind wir weltweit in der Elite. Wissenschaft und Forschung sind für mich der Schlüssel für die Probleme, die es zu lösen gibt. Vom Klimaschutz über Energiewende bis hin zur Gesundheit.

Die zu Beginn stark kritisierte schwarz-blaue Landesregierung ist jetzt knapp drei Monate im Amt. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der FPÖ?

Pernkopf: Die Zusammenarbeit läuft sehr professionell. Ich glaube überhaupt, es gibt einen guten Austausch über alle Parteigrenzen hinweg.

Udo Landbauer hat vor der Landtagswahl im NÖN-Interview gemeint, die Klimaziele sind ein kompletter Schwachsinn. Wie können Sie in dem Bereich mit so einem Partner zusammenarbeiten?

Pernkopf: Die Ausbauziele stehen fest und sind auch im Arbeitsübereinkommen festgeschrieben, mehr ist dazu nicht zu sagen.