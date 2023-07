Rosenkranz: „Mehr Meister statt Master“

NÖN: Zuletzt sorgten skandalöse Zustände in Bauernhöfen in Traismauer und Langenlois für Schlagzeilen. Ihr Vorgänger Gottfried Waldhäusl hat angekündigt, dass er eine Taskforce einsetzen will. Wie weit sind Sie in der Umsetzung?

Susanne Rosenkranz: Diese Taskforce aus Tierschutz-Inspektoren ist im Entstehen. Wir haben bereits die Leiter, zwei Inspektoren fehlen noch. Wir wollen in jedem Viertel eine Person einsetzen. Im Hintergrund haben wir schon eine Datenbank aufgebaut, die helfen soll, gezielt zu kontrollieren und herauszufinden, wo etwas nicht in Ordnung sein könnte. Dort fährt dann in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft oder dem Magistrat die schnelle Eingreiftruppe hin. Sie wird sich nicht anmelden und auch privaten Anzeigen nachgehen. Das ist parallel zu den Kontrollen durch die Amtstierärzte zu verstehen Mein Ziel ist, dass diese Truppe ab 15. Juli einsatzbereit ist.

Parallel dazu wollen Sie die Zahl der Amtstierärzte aufstocken.

Rosenkranz: Das Ziel ist eine Aufstockung um acht Personen. Damit werden wir auch die regelmäßigen Kontrollen intensivieren können. Wo konkret diese zusätzlichen Amtstierärzte eingesetzt werden, müssen wir uns noch anschauen.

Im Arbeitsübereinkommen steht auch, dass ein Tierschutz-Kompetenzzentrum geplant ist.

Rosenkranz: Die Pläne sind da. Vernünftig wäre es, alle Kräfte zu bündeln. Aber ich sage ganz ehrlich, dass das jetzt nicht mein vorrangiges Projekt ist. Wir haben ja fünf Jahre Zeit.

Sie sind in der Landesregierung zuständig für den Arbeitsmarkt. Und Sie haben gleich angekündigt, alle AMS-Projekte zu prüfen. Verstehen Sie den Ärger, den diese Ankündigung ausgelöst hat?

Rosenkranz: Für mich ist selbstverständlich, dass ich mir zuerst einmal alle Projekte anschaue – vor allem vor dem Hintergrund, dass das AMS deutlich sparen muss. Ich möchte aber auch einen Zeitungsbericht korrigieren: Ich habe nicht vor, alles abzudrehen. Im Gegenteil: Was gut funktioniert und seinen Zweck erfüllt, wird bleiben. Aber selbstverständlich will ich auch neue Akzente setzen, vor allem, wenn es um Jugendliche und Lehre geht. Denn ich glaube, dass wir gerade in Niederösterreich wieder mehr Meister statt Master brauchen. Mein zweiter Schwerpunkt ist es, ältere Arbeitslose wieder im Arbeitsmarkt zu integrieren.

Aktuell das größere Problem ist der Arbeitskräftemangel. Ohne Zuwanderung geht es nicht, betonen Experten. Wie passt das zur FPÖ-Forderung nach einer Null-Zuwanderung?

Rosenkranz: Zuerst einmal sollten wir schauen, dass wir unsere Leute in Beschäftigung haben. Das ist unser oberstes Ziel. Zugleich wollen wir die Wirtschaft nicht abwürgen: Wenn der Bedarf da ist, muss auch qualifizierte Zuwanderung möglich sein. Wer qualifiziert ist und hier arbeiten will, soll das dürfen. Was wir aber nicht wollen, ist eine Zuwanderung in unser Sozialsystem.

Landesrätin Susanne Rosenkranz im Gespräch mit den NÖN-Chefredakteuren Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Foto: Lisa Röhrer

In der Pflege brauchen wir qualifizierte Zuwanderung. Die FPÖ hat aber kritisiert, dass Menschen aus Vietnam ab 2025 hier zu Pflegefachkräften ausgebildet werden.

Rosenkranz: Wir wollen wie gesagt zuerst unsere Leute, die arbeitslos sind, in den Arbeitsprozess integrieren. Aber das Projekt wurde von der vorigen Regierung beschlossen und ich werde es nicht abdrehen.

Sie sind auch für Naturschutz zuständig. Was sind Ihre Pläne für diesen Bereich?

Rosenkranz: Der Naturschutz ist gerade was den Klimawandel oder das Artensterben betrifft ein enorm wichtiger Bereich. Die Artenvielfalt in Niederösterreich ist einzigartig. Sie zu erhalten, muss unser großer Schwerpunkt sein. Eine wichtige Rolle dabei spielen unsere 19 Naturparke. Hier will ich die Finanzierung auf neue Beine stellen und damit die Akzeptanz innerhalb der Regionen stärken. Bis jetzt wird ja nur projektbezogen gefördert. Ich will hingegen eine fixe Basisförderung, damit eine bessere Planbarkeit möglich ist. In Summe wird das etwas mehr kosten — aber es zahlt sich aus.

In Ihrem Ressort ist auch die Zuständigkeit für Menschen mit Behinderung angesiedelt. Wo wollen Sie Akzente setzen?

Rosenkranz: Das wichtigste Anliegen sind mir hier die Kinder – vor allem deren Betreuung. Wir haben zwar den Pflegescheck eingeführt, der ist aber nach einem Tag aufgebraucht. Die anderen neun Wochen in den Ferien gibt es keine Betreuung. Da müssen wir dringend was tun – mein Ziel ist es, dass wir hier schon in den Ferien 2024 ein Angebot haben, sei es eine eigene Ferienbetreuung für behinderte Kinder oder einen Ferien-Betreuungsscheck.

Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler will eine 32-Stunden-Woche. Was ist Ihre Meinung?

Rosenkranz: Der Herr Babler glaubt, dass er jetzt auf den Tisch hauen muss. Das ist völlig in Ordnung, weil er ja selbst erst seinen Platz innerhalb der SPÖ suchen muss. Ich sehe die 32-Stunden-Woche nicht als unser erstes Ziel – abgesehen davon, dass das ein Bundesthema ist.

Die Landesregierung ist 100 Tage alt. Wie gut funktioniert die VP-FP-Zusammenarbeit?

Rosenkranz: Wir arbeiten auf einer sachlichen und guten Ebene sehr vernünftig für dieses Land und haben schon sehr viel Gutes auf den Weg gebracht.