NÖN: Im Vorjahr sind Sie im Sommergespräch noch davon ausgegangen, dass die FPÖ wieder in der neuen Regierung vertreten sein wird. Jetzt gibt es Türkis-Grün, und die meisten Österreicher sind laut Umfragen damit zufrieden. Wie sehr ärgert Sie das?

Udo Landbauer: Ärgern überhaupt nicht. Die Frage, wie zufrieden wirklich alle sind, kann man lange diskutieren. Dass die Arbeit der Regierung nicht die richtige ist, sehen wir jetzt in der Coronakrise. Wir werden weiter unsere Verpflichtung wahrnehmen und die Fehler aufzeigen, die passieren werden und die passiert sind.

Sie haben schon mehrfach die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiert. Was ist so schlimm am Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten oder Handhygiene?

Das Schlimme daran ist, dass es nur um Showpolitik geht. Vor allem mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermärkten muss jeder erkennen, dass es nur darum gegangen ist, die Angst aufrecht zu erhalten. Es gibt keinen einzigen Fall, der auf den Besuch eines Supermarkts zurückzuführen ist. Und wieso soll ich im Supermarkt eine Maske tragen, in einem Bauhaus aber nicht. Das passt nicht zusammen. Und mit Angstmache Politik zu machen, ist definitiv immer der falsche Weg.

Aber auch die FPÖ ist bekannt dafür, mit Angst Politik zu machen, vor allem wenn es zum Beispiel um das Thema Migration geht.

Nein. Ganz und gar nicht. Wir zeigen auf, was im Bereich der Zuwanderung passiert bzw. was im Bereich der Kriminalität bei der Zuwanderung passiert. Dass in Relation mehr Ausländer kriminell sind als Österreicher, das kann in Wahrheit niemand bestreiten.

Welche wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen sind Ihrer Meinung nach jetzt in der Krise nötig?

Viele, das würde den Rahmen sprengen. Aber für Niederösterreich fordern wir, dass der Handwerkerbonus wieder eingeführt wird. Das ist in mehrfacher Hinsicht eine wertvolle Maßnahme. Es bekommen Häuslbauer und Familien einen Zuschuss, die Eigentum haben und investieren müssen. In der Folge profitieren dann auch die niederösterreichischen Unternehmen. Damit könnte man zumindest in dem Sektor für etwas Erholung sorgen.

Franz Gleiß Udo Landbauer

Nach der Nationalratswahl hat die FPÖ auch bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich verloren. Waren das die Nachwirkungen der Ibiza-Affäre oder die mangelnde Struktur Ihrer Partei in Niederösterreich?

Strukturen sind immer ausbaufähig. Diese weiter auszubauen ist auch mein Ziel. Aber natürlich war das Gemeinderatswahlergebnis auf die Nachwehen von Ibiza zurückzuführen. Die Marke FPÖ ist beschädigt worden, da braucht man nichts schönreden. Jetzt das Vertrauen zurückzugewinnen, das ist ein langer Weg. Aber man hat auch gesehen, dass Gemeinderatswahlen eigene Spielregeln haben. Wenn man in einer Gemeinde aktiv und fleißig ist, hat man auch gute Chancen, zu gewinnen. Und mit dem ersten freiheitlichen Bürgermeister ist ja auch etwas Positives passiert. Das nimmt man in dieser Phase noch lieber an.

Wie viele Personen sind in dieser Phase aus der Partei ausgetreten?

Natürlich hatten wir viele Parteiaustritte, aber ich weiß, dass wir in den letzten Monaten wieder mehr Neueintritte als Austritte haben. Manchmal muss man Reisende auch ziehen lassen. Auf die, die bleiben, kann man sich dann aber wirklich verlassen.

Einer der Reisenden war auch der ehemalige Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich, Christian Höbarth, der ins Team zu HC Strache gewechselt ist. Haben Sie Angst, dass Strache bei einem Erfolg in Wien auch in Niederösterreich Fuß fassen könnte?

Das ist überhaupt keine Gefahr. Ich glaube nicht einmal, dass Strache in Wien einzieht.

Sie haben zuletzt heftig gegen das E-Auto gewettert. Was ist so schlecht daran?

Der Klimaschutzfaktor des E-Autos ist nicht faktenbasiert nachgewiesen. Im Gegenzug muss man sich auch die Frage stellen, unter welchen Bedingungen die Autos produziert werden - Stichwort Akkus. 20 Prozent der Kobaltmengen werden in Handarbeit, auch von Kindern, abgebaut. Darüber diskutiert ein Grüner nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass man einen Verbrennungsmotor nicht verteufeln soll. Die sind mittlerweile sehr umweltschonend zu betreiben.

Welchen Stellenwert hat der Klimaschutz in Ihrer Partei?

Der hat für uns oberste Priorität. Aber nicht als Vehikel dafür, dass man mit Ökosteuer, CO2-Steuer oder ähnlichem Schwachsinn antanzt. Den Klimawandel hat es immer gegeben. Wer das leugnet, ist ein Dummkopf. Die Diskussion muss man aber seriöser führen. Umweltschutz ist eine Selbstverständlichkeit, aber am Klimaschutz beteiligen wir uns nicht, weil das für sich ein absurdes Wort ist.