Opposition ortet Management-Versäumnisse beim Land NÖ

Zufrieden geben sich FPÖ Landesparteiobmann Udo Landbauer und SPÖ-Landesvorsitzender Franz Schnabl nach der verkündeten Komplettübernahme der Ötscherlifte GesmbH in Lackenhof (Bezirk Scheibbs) durch das Land Niederösterreich und vor der dafür ursprünglich beantragten Sondersitzung im NÖ-Landtag am Donnerstag. "Die Übernahme durch die ecoplus alpin ist der erste richtige Schritt", sagt Landbauer und bedankt sich bei Schnabl - wie auch viceversa - für die "konstruktive, parteiübergreifende Zusammenarbeit", den engagierten Einsatz der Gaminger Bürgermeisterin Renate Rakwetz (SPÖ) und den protestierenden Menschen aus der Region.

Ötscher als "Herz und Hausberg" für NÖ

"Der Ötscher ist unser Herz und Hausberg. Er ist ein Wahrzeichen für NÖ. Außerdem wurde ja der Skisport in Land NÖ erfunden", sagt Schnabl. Er richtet auch Dankesworte an die ÖVP für ihr Einlenken, "wenn auch nach später Einsicht". Danninger habe nämlich zuvor gesagt, dass die Schließung alternativlos sei. Landbauer hingegen sieht in dem "verantwortungslosen Umgang von Landesrat Danninger" ein mahnendes Beispiel, wie schnell die Politik eine ganze Region ins Chaos stürzen kann.

Im angesetzten Sonderlandtag am Donnerstag wollen die drei Parteien jedenfalls das Thema Ötscherlifte und Lackenhof debattieren. "Es gibt noch viele offene Fragen. Die Vorgehensweise war fatal für diese Region. Einfach die Lebensadern kappen und sich hinstellen und sagen, dass ein Konzept erarbeiten werde muss", kritisiert Christian Samwald, stv. Klubobmann der SPÖ NÖ.“

NEOS: Land NÖ als Miteigentümer hat "zugeschaut"

Es sei eine gute Nachricht, dass der Betrieb für die nächsten zwei Jahre sichergestellt wurde. Jetzt gelte es die Entwicklung von Zukunftsperspektiven für die Region zu entwickelt, sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Gesprächsbedarf gebe es dennoch. Die NEOS orten nämlich grobe Managementfehler beim Land NÖ, das seit 2014 Miteigentümer der Ötscherlifte ist, und bereits 2019 gewusst habe, dass der Betrieb der Ötscherlifte defizitär ist.

"Für die ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP ist das ein Armutszeugnis: 7 Jahre hat sie zugeschaut, ohne etwas zu tun. Man hat wohl gehofft, dass die Schröcksnadelgruppe das schon entwickelt," sagt NEOS-Finanzsprecher Helmut Hofer-Gruber. Das Land habe zwar Steuergelder in die Ötscher-Lifte investiert, die Verantwortung dafür habe es aber nicht übernommen. "Wir werden uns daher mit dem Land NÖ Management auseinandersetzen müssen", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

FPÖ: "Keine unüberlegte Schnellschüsse mehr"

"Keine unüberlegte Schnellschusse mehr", sondern eine solide, langfristige Lösung unter Einbindung der Menschen in der Region, fordert die FPÖ Niederösterreich. Auch die SPÖ wolle sich für eine nachhaltige Gesamtlösung einsetzen. "Die wird natürlich auch den Skisport als wesentlichen Bestandteil hat", sagt Schnabl.

Die derzeit 109.000 Eintritte pro Jahr müsse man wesentlich steigern. Das funktioniere nur mit Verbesserungen und den Ausbau von Lackenhof als Nächtigungsdestination. Schnabl sei bereits im Austausch mit einem Schladminger Sporthotelbetreiber als möglichen Investor und mit den Ex-Ski-Assen Michaela Dorfmeister und Thomas Sykora zur Ideenfindung. 18.000 Bürger hätten eine Petition zum Erhalt der Ötscherlifte unterschrieben. "Vielleicht mögen da welche mithelfen, auch um Finanzierungslösungen zu suchen", schlägt Hofer-Gruber von den NEOS vor. Die Intervention des Landes NÖ wird langfristig nicht genügen. Es brauche ein nachhaltige Absicherung und Gestaltung der Zukunft.

Zusicherung bis Landtagswahl 2023 "kein Zufall"

Das Land NÖ hat einen Weiterbetrieb der Ötscherlifte für die nächsten zwei Wintersaisonen zugesagt. Das heißt, bis zur nächsten Landtagswahl spätestens im Jänner 2023. Die FPÖ wolle aufmerksam verfolgen, was in NÖ nach der Landtagswahl passiert, "damit die Lifte nicht bis zur Landtagwahl gerettet und dann den Erdboden gleichgemacht werden", so Landbauer. Auch die Pinken finden das eigenartig. "Ein Schelm, wer hier nicht an einen Zufall glaubt", sagt NEOS-Finanzsprecher Helmut Hofer-Gruber