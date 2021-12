NEOS: "Fehlende Alternativenprüfung ist der eigentliche Skandal"

Beim Land NÖ brauche es mehr "Management by Planung statt Chaos" und mehr "Management by Zukunft statt Wahltermin" fordert NEOS-Landessprecherin Indra Collini mit Blick auf die Ötscherlifte in Lackenhof und was Infrastrukturmaßnahmen wie die S8-Marchfeld-Schnellstraße betrifft. "Wir wollen für diese Region auch eine Zukunft und diese gemeinsam mit den Menschen entwickeln", sagt Collini.

"Die Grünen können Evaluierungen, aber nicht Umsetzungen", sagt NEOS-Verkehrssprecherin Edith Kollermann. Es seien bis dato noch keine Alternativen geprüft worden und man habe den Menschen nicht gesagt, wie es weitergeht. Dass man geänderte Rahmenbedingungen durch etwa Klimaziele bei teils Jahrzehnte lang geplanten Straßenbau-Projekten berücksichtigen muss, sei aber nachvollziehbar. "Wenn wir alles so umgesetzt hätten, wie es im Bundesstraßengesetz stand, dann wäre um Wien heute eine Ring-Autobahn und die Bundeshauptstadt nicht zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden", sagt Kollermann.

NEOS-Kollermann: Land NÖ hat bei S8 "schlampig gearbeitet"

Bei der abgesagten S8-Marchfeld-Schnellstraße sei jedenfalls im Vorfeld "schlampig" gearbeitet: "Eine Schnellstraße wurde durch ein Naturschutzgebiet geplant, eine Alternativenprüfung ist nicht erfolgt, und gleichzeitig wurden mehrere Millionen Euro Steuergeld in Zubringerstraßen investiert, ohne das rechtliche Verfahren der Hauptverkehrsroute abzuwarten - und das alles auf Kosten der verkehrsgeplagten Anrainer", sagt Kollermann. Die NÈOS fordern rasch die Alternativenprüfung nachzuholen und Alternativen umzusetzen. "Dass es diese bis heute nicht gibt, ist der eigentliche Skandal." Zusätzlich brauche es eine bessere Öffi-Taktung und den Schnellbahn-Ausbau für die Menschen im Marchfeld und in der Ost-Region. "Es kann nicht wieder von vorne beginnen, was seit Jahren verzögert wurde."

Statt des abgesagten S1-Lobautunnels aus den 70er Jahren brauche es jedenfalls eine sechste Donauquerung für Wien. "An Natur und Klimawandel haben damals nur wenige gedacht. Heuer haben wir das Thema, dass wir mit den CO2-Emissionen runterkommen wollen, und da ist der Verkehr der größte Treiber", sagt Kollermann. Es brauche auch alternative Denkansätze wie Menschen von A nach B kommen und wie viele Arbeitsplätze anders gestaltet werden können.

SPÖ-Schnabl: Grüne haben bei Lobautunnel Rückzieher gemacht

Als "enormen Spaltpilz" für die türkis-grüne Bundesregierung wertet SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl die jüngste Absage der ASFINAG-Straßenbauprojekte in der Ost-Region durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die SPÖ NÖ werde sich dafür einsetzen, dass die Projekte S8 und S1-Lobautunnel umgesetzt werden. Auch im NÖ-Landtag gebe es ein eindeutiges Bekenntnis zu den Straßenprojekten. "Die Betroffenen lechzen nach einer Lösung. Das wäre eine Entlastung für viele NÖ-Bürgerinnen und Bürger", sagt Schnabl.

Die Grünen haben einen historischen Rückzieher beim Lobautunnel gemacht, sagt SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl. Norbert Oberndorfer

Die abgesagten Straßenbau-Projekte sind im Parlament beschlossen und stehen im Bundesstraßengesetz. Beim Lobautunnel gebe es einen rechtmäßig gültigen UVP-Bescheid. "Wenn jetzt ein Entscheidungsträger hergeht und beides in Frage stellt, dann zweifle ich stark, dass Planungssicherheit für die Wirtschaft im Fokus stand", sagt Schnabl. Außerdem werde das Vertrauen und die Aussagekraft von Gesetzen dadurch generell in Frage gestellt.

Selbst die ehemalige Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) hat den Lobautunnel als verhältnismäßig geringen Eingriff in die Natur gewertet - "geringer als eine Brücke", sagt Schnabl. Damit haben auch die Grünen ihre Zusicherung für das Projekt zurückgenommen und eine Entwicklung ignoriert.

FPÖ-Landbauer: "ÖVP spielt sich als Retter der Verkehrspolitik auf"

Die Aktuelle Stunde der ÖVP sei eine "reine Selbstanklage", weil es ja im Bund die ÖVP sei, die es zulässt, dass Verkehr und Klimaschutz in einem Ressort gepackt wurde. Die Freiheitlichen wollen daher auch die ÖVP NÖ in die Pflicht nehmen, die sich jetzt als Retter der NÖ-Verkehrspolitik aufspielt.

FPÖ Partei- und Klubobmann Udo Landbauer sieht eine "Selbstanklage der ÖVP" hinter der Aktuellen Stunde zu den abgesagten Straßenbau-Projekte S8, S1-Lobautunnel und S34. FPÖ NÖ

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) "erfüllt den Job einer staatlichen subventionierten Klimaaktivistin und lebt in ihrer Bobo-Blase", poltern Landbauer. Dabei vergesse sie auf die 100.000 Berufspendler und den Transitverkehr in der Ost-Region.

Die FPÖ NÖ hält an der Umsetzung der S8 und des S1-Lobautunnel fest. Diese zwei Straßenbauprojekte seien wesentlich für die Entlastung der Menschen. "Das Aus bedeutet einen Verkehrskollaps - mit allem, was dazu gehört", sagt Landbauer.