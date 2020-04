Am 16. April werden rund zwei Drittel der Landtagsabgeordneten – konkret 39 der 56 Abgeordneten - zur Landtagssitzung zusammenkommen. Dies kündigte soeben Landtagspräsident Karl Wilfing nach der Präsidialberatung mit Vertretern der Landtagsklubs an.

„Dabei wird natürlich das Verhältnis des Wahlergebnisses der vergangenen Landtagswahl eingehalten“, so Wilfing. Eigentlich hätte die nächste planmäßige Sitzung erst Anfang Mai stattfinden sollen - der Sitzungstermin Ende März hat nicht stattgefunden. Schon damals habe er aber betont, dass der Landtag jederzeit handlungsfähig sei, wenn es die Situation erfordere, betont Wilfing.

Durch den verkleinerten Landtag wird die Volkspartei Niederösterreich mit 20 Landtagsabgeordneten, die Sozialdemokratische Partei mit neun, die Freiheitliche Partei mit fünf, die GRÜNEN und NEOS mit je zwei Landtagsabgeordneten sowie der fraktionslose Abgeordnete Huber an der Sitzung teilnehmen.

Schneeberger: "Rasch notwendige Maßnahmen setzen"

„Gemeinsam mit den anderen im Landtag vertretenen Parteien wollen wir in dieser Sitzung einerseits rasch die weiteren notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus und seine Auswirkungen setzen und andererseits Sicherheit für unser Land und unsere Gemeinden gewährleisten“, so VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger dazu. Geplant ist, dass am Vormittag des 16. April die Ausschüsse zusammenkommen, ab 13 Uhr wird es die eigentliche Landtagssitzung geben.

Hundsmüller: "Haben bereits Anträge vorbereitet"

Kurz vor der Verkündigung des Sitzungstermins hatte die SPÖ NÖ via Aussendung betont, in einer Klubsitzung den Beschluss gefasst zu haben, einen Sonderlandtag zu fordern. „Wir haben bereits Anträge vorbereitet, die Unterstützungen vorsehen, welche insbesondere vom umfassenden Bereich der Arbeit (Maßnahmen gegen steigende Arbeitslosigkeit, Sicherung von Arbeitsplätzen, etc.) bis hin zum Sozialbereich reichen“, heißt es von Klubobmann Reinhard Hundsmüller dazu.

Landbauer: "Viele dringende Punkte"

„Es gibt viele dringende Punkte zu besprechen, um unsere Bevölkerung in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Wir sehen aktuell, dass viele Maßnahmen der Bundesregierung an den Lebensrealitäten der Menschen vorbei gehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Niederösterreich selbst Initiative ergreifen und unsere Landsleute sicher durch diese Krise führen“, kommentiert FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer den anberaumten Sitzungstermin. Seiner Partei, die sich auch für einen Sonderlandtag stark gemacht habe, ginge es vor allem um die Bereiche Wirtschaft und Arbeitnehmer.