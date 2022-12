Sonderprüfung: Landtag diskutiert am Donnerstag über erste Berichte

Werbung

Im April beauftragten SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung. Nach einer anonymen Anzeige der ÖVP beim Unabhängigen Parteientransparenzsenat wegen mutmaßlicher verdeckter Parteienfinanzierung sollte das Kontrollorgan die Ausgaben für Werbung, Sponsoring und Co. mehrere landesnaher und -eigener Unternehmen analysieren. Seither drängten die Parteien auf ein Bekanntwerden der Ergebnisse noch vor der Landtagswahl am 29. Jänner. Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband betonte stets, dass es sich um eine sehr umfassende Prüfung handle, und sie das daher nicht garantieren könne.

Zumindest drei der insgesamt elf Prüfberichte werden nun aber noch vor der Landtagswahl öffentlich debattiert. Die Landtagsabgeordneten diskutieren darüber in der Landtagssitzung am Donnerstag. Davor beantwortet Goldeband im Rechnungshof-Ausschuss Fragen der Abgeordneten zu den jeweils zwischen 41 und 77 Seiten umfassenden Berichten der Landesgesundheitsagentur (LGA), der Radland GmbH und der Familienland GmbH.

In den Berichten werden im Wesentlichen die Ausgaben der überprüften Unternehmen für Werbung, Inserate, Sponsoring, Spenden und Kooperationen genannt. Diverse Stichproben zeigten laut vorläufigem Überprüfungsergebnis, dass Schaltungen in Online- und Printmedien den Mediendaten und Anzeigentarifen entsprochen haben. Der Landesagentur und der Familienland GmbH empfiehlt der Landesrechnungshof jedoch, ihre Kommunikationskonzepte zu überarbeiten. Außerdem müssen Kennzahlen entwickelt werden, um überprüfen zu können, dass mit dem für Werbung und Co. ausgegebenen Steuergelds auch die erwartete Wirkung erzielt wird, erklärt Goldeband. Die Unternehmen sagten zu, ihre Konzepte zu überarbeiten.

Schneeberger sieht Nullnummer, keinen Skandal

Klaus Schneeberger: "Außer Spesen nichts gewesen!" Foto: Marschik

Die Parteien interpretieren diese Ergebnisse vollkommen unterschiedlich. Außer Spesen nichts gewesen", befand ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger bei einer Pressekonferenz. Es gebe "überhaupt keine Belege von Unregelmäßigkeiten oder von Parteienfinanzierung", meinte er. Im Vorfeld seiner letzten Landtagssitzung nach fast 30 Jahren als Mandatar sprach sich Schneeberger gegen eine "parteipolitische Instrumentalisierung" des Kontrollorgans aus: "Das ist eine Nullnummer und trotzdem spricht man von einem Skandal."

Samwald vermisst wichtige Details in den Berichten

Naturgemäß anders interpretierte das Christian Samwald, Klubobmann-Stellvertreter der SPÖ. Für ihn ist es auf Grundlage der Prüfberichte "beeindruckend, wie locker das Steuergeld in Niederösterreich sitzt". Alleine die Landesgesundheitsagentur habe zwischen 2017 und 2022 über 2 Millionen Euro für Inserate, Sponsorings und Co. ausgegeben, bemerkte er.

Christian Samwald: "Beeindruckend, wie locker das Steuergeld in Niederösterreich sitzt." Foto: SPÖ NÖ

Details zu den Empfängern dieses Geldes vermisste er. In den Berichten wird nämlich nur genannt, wie viel Geld die Medien für Förderungen, Spenden, Sponsoring und Kooperationen ausgaben - nicht an welche Medien das Geld gegangen sei. "Wie sollen wir einem Prüfauftrag als Organ nachkommen, wenn diese Angaben anonymisiert sind?", stellte Samwald in den Raum. NEOS-Landessprecherin Indra Collini sah das ähnlich. Eine Anonymisierung von Parteimedien lasse "keine Rückschlüsse auf illegale Parteienfinanzierung und Inseratenkorruption" zu, eine Rechtfertigung des Landesrechnungshofs mit Datenschutzgründen sei "unverständlich".

Im Landesrechnungshof denkt man, dass die Erwartungen der Parteien gar nicht erfüllt werden hätten können. Es sei nicht die Aufgabe des Kontrollorgan des Landtags gewesen, Parteienfinanzierung zu prüfen, sondern die Geldflüsse der genannten Unternehmen. Die von der SPÖ und den NEOS kritisierte Anonymisierung erklärte die Landesrechnungshof-Direktorin damit, dass in der Verfassung geregelt sei, dass keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verraten werden dürfen. Das sei auch die ständige Rechtssprecheung, betonte sie im NÖN-Gespräch.

EVN-Bericht wird bald zur Stellungnahme geschickt

Der nächste Bericht wird schon bald erwartet. Bei der Prüfung der EVN befindet sich der Landesrechnungshof in den letzten Zügen. Er könne bald zur Stellungnahme geschickt werden. Die Berichte der anderen beiden größeren Unternehmen, der Ecoplus und der Hypo, werden noch länger auf sich warten. Noch ausständig sind zudem die Prüfberichte der Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H., der Natur im Garten GmbH mit Natur im Garten Service GmbH und Die Garten Tulln GmbH sowie die NÖ.Regional.