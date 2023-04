SPÖ zuversichtlich: „Rechnungshof wird Prüfauftrag diesmal erfüllen“

Werbung

Nach wie vor sind einige Prüfberichte der Sonderprüfung in der Inseraten-Causa sowie der zusätzliche Prüfauftag an den Landesrechnungshof offen. Über den aktuellen Stand der Sonderprüfung sprachen SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger und Rechnungshofsprecher Wolfgang Kocevar mit Landesrechnungshofdirektorin Edith Goldeband bei einem ersten Arbeitsgespräch in der neuen Gesetzgebungsperiode. Thema war dort auch das aktuelle Arbeitsprogramm.

Kocevar berichtet nun, dass bis Herbst alle Berichte vorliegen sollen. „Beim überaus konstruktiven Gespräch mit Direktorin Edith Goldeband haben wir unsere, durch das Rechtsgutachten von Heinz Mayer gestützten, Forderungen untermauert. Der Landtag muss seinem gesetzlichen Prüfauftrag nachkommen können, weshalb es die vertraulichen Zusatzberichte an den Rechnungshofausschuss braucht. Uns wurde zugesichert, dass der Landesrechnungshof verfassungskonforme Prüfberichte abliefern wird“, sagt er nach dem Gespräch.

Wolfgang Kocevar fordert einen vertraulichen Zusatzbericht zur Sonderprüfung, in dem Details genannt werden, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Foto: SPÖ NÖ/Jäger, WERNER JAEGER

Weninger verlangt, dass es bei den ausstehenden Berichten in der ÖVP-Inseratenaffäre nicht nur zu stichprobenartigen sondern vollständigen Kontrollen kommt. Als ersten Erfolg der Sonderprüfung erwarten sich Weninger und Kocevar eine präventive Wirkung. „Die Rechnungshofkontrolle ist ein Schuss vor den Bug, mit dem landesnahen Unternehmen und Gesellschaften unmissverständlich klar gemacht wird, dass bei Inseratenvergaben und Sponsorings zukünftig sorgfältiger umgegangen werden muss als in der Vergangenheit“, meint der neue rote Klubobmann.

Hannes Weninger sieht vor allem eine präventive Wirkung der Prüfberichte. Foto: SPÖ NÖ/Jäger, WERNER JAEGER

Zur Vorgeschichte: Wie mehrfach berichtet, wurde der Landesrechnungshof im April 2022 von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS mit einer Sonderprüfung beauftragt. Auslöser dafür war eine anonyme Anzeige beim Unabhängigen Parteien Transparenzsenat. Überprüft werden sollten die Ausgaben landesnaher Unternehmen für Werbung, Inserate, Sponsoring und Co. Das betraf die EVN, Hypo NÖ, LGA, Ecoplus, NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, Familienland GmbH, Radland GmbH, NÖVOG, Natur im Garten GmbH, Natur im Garten Service GmbH, Die Garten Tulln GmbH und NÖ.Regional.GmbH. Die ersten drei Endberichte wurden bereits veröffentlicht. Alle Parteien ausgenommen der ÖVP haben sie im Landtag nicht zur Kenntnis genommen.