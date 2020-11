„Ich habe Eltern zuhause, die Risikopatienten sind, und ich habe sehr Angst, dass ich die Infektion hole, wenn ich in die Schule gehe.“ „Ich verstehe nicht, warum ich in die Schule gehen muss, obwohl zweieinhalb Wochen harter Lockdown ist.“ „Ich finde es komisch, dass Schulen geschlossen werden, aber die Sonderschüler in die Schule müssen.“: Diese Worte stammen laut einer niederösterreichischen Sonderschulpädagogin von ihren 15-jährigen Schülerinnen und Schülern. Die Lehrerin rief die Jugendlichen dazu auf, ihre Gedanken in Briefen niederzuschreiben. Nach kleineren sprachlichen Verbesserungen gingen sie dann an das Bildungs- sowie das Gesundheitsministerium.

Die zitierten Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrperson fühlen sich im Stich gelassen. Hintergrund ist der, dass Sonderschulen als einzige Schulform nicht auf Distance Learning umgestellt haben. Dort findet im Gegensatz zum Frühling weiterhin Präsenzunterricht statt. In Niederösterreich betrifft das 87 Schulen und fast 4.000 Schülerinnen und Schüler.

"Viele Kinder können keine Masken tragen, Abstand einhalten ist oft nicht möglich"

Aus anderen Bundesländern kamen von Sonderschulpädagoginnen und –pädagogen bereits ähnliche Klagen. Auch die Lehrergewerkschaft fordert, dass in den Sonderschulen ebenfalls Fernunterricht eingeführt wird. Dass sie, obwohl viele Kinder keine Masken tragen oder Abstand halten können, weiterhin in den Klassenzimmern sein müssen, sei inakzeptabel.

Andere Lehrerinnen sind hingegen froh, dass der Präsenzunterricht beibehalten wird. So etwa die Direktorin von zwei St. Pöltner Sonderschulen, Ilona Tröls-Holzweber. „Wir sind sehr froh darüber, weil die Kinder diese Regelmäßigkeit brauchen. Wir haben im Frühling gesehen, wie schwierig die Umstellung auf den Heimunterricht für sie war“, erzählt sie.

Laut einer Sprecherin des Bildungsministeriums ist das auch der Grund, warum man sich entschlossen habe, die Sonderschulen von den Schulschließungen auszunehmen. Viele der Kinder und Jugendlichen, die eine Sonderschule besuchen, brauchen Präsenzunterricht oder die physische Anwesenheit einer Lehrperson, erklärt sie. „Im Frühling hatten wir auch die Sonderschulen geschlossen. Da gab es großen Widerstand von Behindertenverbänden“, berichtet die Sprecherin.

Schulen sollen mit Masken ausgestattet worden sein

Für die notwendigen Hygienevorschriften sei aber gesorgt worden, betont man im Ministerium. So hätten in den vergangenen Wochen und Tagen alle Sonderschulen FFP2-Masken bekommen. Auch die Schüler, bei denen das möglich ist, würden Mund-Nasen-Schutz tragen. „Natürlich haben Eltern trotzdem das Recht, Schüler zuhause zu lassen“, betont Bildungsdirektions-Sprecher Fritz Lengauer. Möglich sei das laut dem Ministerium mit einem ärztlichen Attest, das entweder belegt, dass ein Kind oder Jugendlicher zur Risikogruppe zählt, oder psychisch nicht in der Lage ist, am Unterricht teilzunehmen – etwa, weil die Angst vor Ansteckung zu groß ist.