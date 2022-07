Landtag beschloss "Teuerungsausgleich"

Werbung

Wochenlang betonte die ÖVP, erst am 22. September Entlastungsmaßnahmen gegen die extreme Teuerung präsentieren zu wollen. Beschlossen wurde das Paket nun doch deutlich früher: In der heutigen Sondersitzung nur rund zwei Wochen nach der letzten regulären Sitzung des Landtags brachten die Abgeordneten gemeinsam das Paket auf den Weg. Während die anderen Parteien hinter dem früheren Zeitpunkt Wahlkampf-Taktik vermuten, erklärte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger den früheren Zeitpunkt mit nach oben revidierten Inflationsprognosen und Ankündigungen von Preiserhöhungen bei den Energieversorgern im Herbst.

Einstimmig beschlossen wurden der 312 Millionen Euro schwere Teuerungsausgleich, der neben dem Strompreisrabatt, die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro, die Anhebung der Grenzen für Wohnbeihilfe und Pendlerhilfe sowie das Schulstartgeld umfasst.

Lange Liste an Zusatzforderungen

Dennoch fehlte es in der Sitzung nicht an Diskussionen. SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne brachten eine Reihe an Zusatzforderungen ein. So wollte die FPÖ Nachbesserungen für den Mittelstand. Die von den Freiheitlichen gewünschte 500-Euro-Einmalzahlung für jeden NÖ-Haushalt wurde jedoch abgelehnt. SPÖ und NEOS brachten einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag über einen "Kinderbetreuungsbonus" ein. Konkret wollten sie, dass Familien den Beitrag von mindestens 50 Euro monatlich für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten für das Jahr 2022/2023 vom Land refundiert bekommen. Das fand ebenso keine Mehrheit wie der Vorschlag der FPÖ, angelehnt an den Strompreisrabatt auch einen Gaspreisrabatt zu gewähren.

Schneeberger erwartet "Beitrag der EVN"

Schneeberger nahm in einer Pressekonferenz vor der Sitzung außerdem die EVN in die Pflicht. Er erwartet sich "auch einen Beitrag der EVN für eine zusätzliche Entlastung der Kunden".

Einstimmig angenommen wurden außerdem ein SPÖ-Antrag, den Bund aufzufordern, Rettungsorganisationen und Mobilen Pflegediensten, aufgrund der Teuerung, eine Sonderförderung zu gewähren. Beschlossen wurde auf Initiative der ÖVP auch, dass der Landtag den Bund auffordert, über Maßnahmen zur Energiesicherheit zu informieren, sowie einen Strompreisdeckel oder eine vergleichbare Maßnahme oder einen Unterstützungsfonds für Vereine zu prüfen.