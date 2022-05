Landtag debattiert am Donnerstag über die Teuerung

Werbung

Vor der Februar-Sitzung des Landtags forderten SPÖ und NEOS zusammen einen Teuerungsausgleich für Landsleute mit geringem Einkommen. Vergangene Woche waren es nun SPÖ und FPÖ, die punkto Teuerung gemeinsame Sache machten. Sie kritisierten, dass die ÖVP nichts gegen die Preisexplosionen bei Lebensmittel, Sprit oder Stromkosten unternehme und alle Anträge dazu „vom Tisch wische“. Deshalb beantragten sie eine Sondersitzung. Die geht am Donnerstag, 12. Mai, über die Bühne.

Die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen brachten ein 10-Punkte-Paket ein. Dieses sieht den Teuerungsausgleich vor, den FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer neben GIS-Befreiten und Wohnhilfebeziehern auch auf Haushalte mit einem Einkommen von maximal 1.500 Euro ausgeweitet wissen will. Insgesamt komme man dann auf etwa 74.000 Personen, die die Einmalzahlung von 500 Euro erhalten sollen. Vorgesehen ist in dem Antrag zudem die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro, die Ausweitung des Top-Jugendtickets für alle bis 26-Jährigen in Ausbildung oder die Forderung an den Bund, die Pensionen an die Inflation anzupassen.

Zur Finanzierung verwies Landes-SPÖ-Chef Franz Schnabl auf 100 Millionen Euro, die das Land durch die Beteiligung an EVN und Verbund zusätzlich einnehme. Damit könnten die Forderungen an das Land bezahlt werden.

Die ÖVP gab sich nach der Beantragung des Sonderlandtags gesprächsbereit. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner meinte, dass man die Ideen diskutieren werde, aber ohnehin viel gegen die Teuerung getan werde. Während die Grünen die Initiative kritisierten, begrüßten sie die NEOS, denen vor allem die Abschaffung der Kalten Progression ein Anliegen ist.