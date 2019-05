Diese hätten der "Parteitaktik den Vorzug gegenüber der staatspolitischen Verantwortung gegeben". SPNÖ-Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl verteidigte den Antrag.

"Erstmals in der Geschichte unserer Republik haben SPÖ und FPÖ einem amtierenden Bundeskanzler und der Bundesregierung das Misstrauen ausgesprochen - gegen den Willen der Bevölkerung, gegen die mahnenden Worte des Bundespräsidenten", teilte Mikl-Leitner in einer Stellungnahme mit. Für die kommende Nationalratswahl sei klar: "Wir als Volkspartei NÖ und ich persönlich stehen Sebastian Kurz mit ganzer Kraft zur Seite."

"Erstmals seit Monaten haben wir die Chance darauf, Stabilität und Glaubwürdigkeit in die Politik wiederzuerlangen" Franz Schnabl

SPNÖ-Landesparteivorsitzender Schnabl zeigte sich überzeugt, dass die Sozialdemokratie mit diesem Schritt "das vernünftigste, ja unumgängliche" dazu beigetragen habe, "17 Monate einer Politik gegen Arbeitnehmer und Sozialpartner, aber für Millionäre und Großkonzerne zu beenden".

Er teilte in einer Aussendung mit: "Erstmals seit Monaten haben wir die Chance darauf, Stabilität und Glaubwürdigkeit in die Politik wiederzuerlangen - und darauf, dass alle politischen Partner auf Augenhöhe verhandeln können." Weiters erklärte er: "Was Österreich nach dem Skandalvideo und dem dilettantischen Umgang der ÖVP in dieser Situation braucht, ist Stabilität durch eine besonnen und parteiübergreifend agierende Expertenregierung, die auch das internationale Ansehen für unser Land zurückgewinnt."

NEOS NÖ-Landessprecherin Indra Collini teilte in einer Aussendung mit: "Die Absetzung dieser Regierung ist nicht der richtige Weg, weil die Aufklärung in den Hintergrund rückt und drängende Aufgaben nicht erledigt werden."