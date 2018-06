Ein Untersuchungsausschuss zur Affäre um den Geheimdienst und das Bundesamt für Verfassungsamt und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist schon fixiert. Aber wegen neuer Vorwürfe um höchst zweifelhafte Begleitumstände bei einer Hausdurchsuchung Ende Februar im BVT trommelten SPÖ, Neos und Liste Pilz den Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen.

Dort hagelte es Rücktrittsaufforderungen an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Dieser betonte, es sei von der Justiz "gesetzeskonform auf Punkt und Beistrich" vorgegangen worden.

"Treten Sie zurück - am besten noch heute"

Die Attacken der SPÖ gipfelten im Aufruf des Abgeordneten Kai Jan Krainer an Innenminister Kickl auf der Regierungsbank: "Sie sind ein Unsicherheitsminister. Treten Sie zurück - am besten noch heute!" Sein Hauptvorwurf gegen Kickl und die FPÖ lautete, dass mit den beschlagnahmten Daten auch aus der Extremismus-Datei im BVT sowohl die Sicherheit der Österreicher als auch der BVT-Mitarbeiter gefährdet worden sei.

Der Innenminister wetterte vor der Beantwortung der 44 Detailfragen, "über den Unsinn, der heute verzapft wird". Es gehe bei der Hausdurchsuchung um einen Kriminalfall, nicht um die Gefährdung der Sicherheit Österreichs, betonte er. Wer führe die Ermittlungen? Kickl: "Die Justiz - und nicht das Innenministerium."

ÖVP-Redner im Gegenangriff auf die SPÖ

Für die ÖVP war Abgeordneter Werner Amon in einer heiklen Position. So bekräftigte er zwar, dass er selbst die - inzwischen aufgehobene - Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling als "überschiessend" bezeichnet habe. Er ging dann aber weniger darauf ein als auf die Kritik des von ihm als "SPÖ-Parteianwalt" bezeichneten Gabriel Lansky an nicht erfolgten BVT-Datenlöschungen. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder korrigierte die Bezeichnung SPÖ-Anwalt prompt als falsch in einer Berichtigung.

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz warf sich für Kickl in die Redeschlacht. Dieser gehe endlich gegen eine verantwortungslose Zuwanderung vor. Damit sei unter dem verantwortungsvollen Innenminister Kickl Schluss.

Neos: Minister mit "blauer Brechstange"

An der nachfolgenden Kritik von Neos und Liste Pilz änderte das nichts. Neos-Klubchef Matthias Strolz sprach Kickl das Misstrauen aus: "Der Herr Innenminister ist mit der blauen Brechstange unterwegs." Die Botschaft der BVT-Aktion sei: "Keiner soll mehr aufmucken gegen die FPÖ."

Der eben wiederangelobte Mandatar Peter Pilz setzte nach. Das Extremismus-Referat im BVT sei "durch die FPÖ ruiniert worden".