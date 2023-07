Gemeindebund berät nun über Grundstücksdeals von Alfred Riedl

Zuerst das Projekt „Sonnenweiher“ in Grafenwörth (Bezirk Tulln), dann weitere Grundstückskäufe und -verkäufe: In den vergangenen Tagen sorgten die Geschäfte des Grafenwörther Bürgermeisters und Gemeindebund-Präsidenten Alfred Riedl für Debatten. Von mehreren Seiten war der 70-Jährige mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Nun berät der Gemeindebund über die Grundstücksdeals.

Für kommenden Dienstag wurde eine außerordentliche Sitzung dazu einberufen. An der Videokonferenz werden neben dem Präsidium des Gemeindebundes, die Landesverbandspräsidenten teilnehmen, bestätigte ein Sprecher am Freitag der APA einen Online-Bericht der „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Riedl werde in der Sitzung die Hintergründe der Grundstücksverkäufe erklären, sagt ein Sprecher auf NÖN-Nachfrage. Auch offene Fragen werden mit den Präsidenten der Landesverbände diskutiert. In den vergangenen Tagen wurden durch eine Recherche der „Wiener Zeitung“ neben dem Projekt „Sonnenweiher“, bei dem 200 Häuser an einem Foliensee entstehen, weitere Grundstücksdeals bekannt. Riedl soll mit einer eigens dafür gegründeten Firma mehrere Grundstücke gekauft und später an die Wohnbaugenossenschaft WET weiterverkauft haben. In Summe soll er so mehr als eine Million Euro verdient haben. Politische Mitbewerber wie die NEOS vermuten, dass er sein Insiderwissen als Bürgermeister für den eigenen Vorteil genützt haben könnte. Im Gespräch mit der APA bestätigte Riedl die Grundstückskäufe: Er betonte jedoch, dass der Weiterverkauf „zu ortsüblichen Preisen“ erfolgt sei. „Die Realitas Grawoe GmbH habe ich als Privatperson gegründet, um die Immobilien unserer Familie zu verwalten“, hielt Riedl fest.

„Ergebnisoffene“ Diskussion in der Sitzung am Dienstag

In der Sitzung des Gemeindebundes soll „ergebnisoffen“ über die Angelegenheit diskutiert werden. Er rechne mit keinen Überraschungen, meinte ein Sprecher des Gemeindebundes. Ein Rücktritt sei aktuell kein Thema.

Grüne wollen Gesetzesänderung

Die Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich, Helga Krismer, forderte am Freitag per Aussendung mehr Transparenz und Änderungen der bestehenden Regelungen: Notwendig sei ein „gesetzlicher Rahmen, der die Grauzone zwischen Amtsmissbrauch und einer als unmoralisch anmutenden Profitmacherei klärt“.

Krismer sieht dringenden Handlungsbedarf: „Vor allem dort, wo rund um Immobilientransaktionen die persönlichen Interessen von Mitgliedern des Gemeinderates betroffen sind, wird die Sachlage heikel. Wenn dann auch noch gemeinnützige Wohnbauträger involviert sind, wird die Angelegenheit noch brenzliger.“ Die Optik sei „mehr als schief“, „wenn geplante Umwidmungen oder Tricks bei der Bebauung im stillen Kämmerlein vorbereitet werden und dem Anschein nach schon indirekt Teil des Grundstücksdeals sind“.

Der Grünen-Politikerin schwebt ein verbindliches Entwicklungskonzept für jede Gemeinde vor. Für mehr Transparenz soll es nach Ansicht von Krismer im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss bereits zur Einleitung eines Flächenwidmungsverfahrens geben. Derzeit sei der Gemeinderatsbeschluss der Schlusspunkt und der Bürgermeister leite alleine das Umwidmungsverfahren ein. Außerdem müsse die Landesbehörde als oberstes Ziel den Gesamtbodenverbrauch im Auge behalten und somit mehr Mitspracherecht auf regionaler Ebene haben. „Auch die Kontrolle seitens des Landes muss dahingehend ausgeweitet werden“, verlangte die Grüne. „Der ungebremste Bodenverbrauch, der dabei herrschende Wildwuchs und die Willkür müssen ein Ende haben“, betonte sie.