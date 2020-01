FPÖ NÖ "mit viel Bauchweh" für neues Ausführungsgesetz .

Die FPÖ wird dem nach dem VfGH-Urteil überarbeiteten Sozialhilfe-Ausführungsgesetz am Donnerstag im NÖ Landtag zustimmen. Es sei freilich "sehr, sehr viel Bauchweh" dabei, sagte Klubobmann Udo Landbauer am Mittwoch in einem Pressegespräch. Unschlüssig zeigten sich die NEOS, die ihren Unmut über die späte Antragseinbringung durch die ÖVP äußerten.