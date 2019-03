Derzeit ist im NÖ Mindestsicherungsgesetz als Ziel die „Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausschließung oder von anderen sozialen Notlagen bei hilfsbedürftigen Personen“ verankert. Dieser Satz fällt im Gesetzesentwurf zur „Sozialhilfe neu“ allerdings weg. Die Obfrau des NÖ Armutsnetzwerks Barbara Bühler zeigt sich schockiert. „Wir sind betroffen über diese Abkehr von einem zentralen Prinzip der österreichischen (Sozial)Politik. Menschen in einer Notlage ein Mindestmaß an Teilhabe zu ermöglichen und ihnen damit Perspektiven zu geben.“

Besonders stark davon betroffen sind Kinder. Sie machen mehr als ein Drittel der auf Mindestsicherung Angewiesenen aus. Doch gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie in einem sozialen stabilen Umfeld aufwachsen, wie Samuel Ziselsberger von der katholischen Jungschar der Diözese St.Pölten weiß. Kinder geraten unverschuldet in Armut. Dadurch werden sie zum Einen in ihren Entwicklungschancen beeinträchtigt, zum Anderen meist in der Schule ausgegrenzt, da sie an keinen Aktivitäten wie Ausflügen teilnehmen können, so Ziselsberger.

Bei Kindern soll gespart werden

Doch gerade bei Kindern soll weiter eingespart werden. Bis dato hat es für jedes im Haushalt lebenden Kind eine Netto-Ausgleichszulage von 23 Prozent gegeben. Im neuen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz soll diese Zulage ab dem dritten Kind nur mehr fünf Prozent betragen. Matthias Stadler, Vorsitzender der Landesgruppe NÖ des österreichischen Städtebundes und Bürgermeister von St.Pölten, beschreibt dies als „bodenlose Sauerei. Es müssen die Grundbedürfnisse aller im Haushalt lebenden Personen abgedeckt werden und das ist eine Ungleichheit, die eigentlich nicht umgesetzt werden darf“.

„Wird die Sozialhilfe neu nach jetzigem Gesetzesentwurf umgesetzt, werden es Familien mit mehreren Kindern, die Mindestsicherung beziehen, besonders schwer haben. Ihnen werden die Unterstützungsgelder gekürzt, die im Alltag, ganz konkret und real, fehlen werden“, so Karl Fakler vom NÖ Armutsnetzwerk und ehemaliger AMS-Chef.

Kein Verständnis für maximalen Stundenlohn für Asylwerber

Ein maximaler Stundenlohn für Asylwerber von 1,50 Euro stößt beim NÖ Armutsnetzwerk auf kein Verständnis. „Dies schafft einen Niedriglohnsektor, der menschenunwürdig ist. Der Arbeitsmarkt verändert sich dadurch“, so Böhler.

„Jeder Mensch soll so entlohnt werden, dass er auch davon leben kann. Wie soll sich Arbeit lohnen, wenn man 1,50 Euro pro Stunde verdient? Hierbei geht es auch im die Anerkennung der erbrachten Leistung“, betonen Stadler und Fakler. Es ist absurd, bei den Ärmsten zu sparen. Es braucht ein System, das die Ausgaben jedes Familienmitglieds abdeckt, appellieren alle vier abschließend.