Die Ausgabenbremse bleibt weiter ein Thema. Zum Beispiel bei einer Betriebsversammlung der NÖ Gebietskrankenkasse in St. Pölten. Dabei informierte der Betriebsrat die Mitarbeiter über die Auswirkungen der neuen Gesetzesbeschlüsse und die geplante Zusammenlegung. Aufgrund dessen blieben die Servicecenter in ganz NÖ den ganzen Tag über oder über einige Stunden hinweg geschlossen.

Eine andere Sicht auf das Thema haben die NEOS in NÖ. Sozialsprecherin Edith Kollermann: „Die Regierung will sparen und geht Reformen an. Wir unterstützen den Reformeifer.“ Befürchtungen hält sie für unbegründet. Sie kritisiert die Werbekosten, die nicht nötig wären, weil die Versicherungen nicht in Konkurrenz zueinander stünden, und dass es zu wenig Programme für chronisch Kranke gebe. Sie fordert mehr Transparenz bei den Verwaltungskosten, weniger Kur- & Rehaaufenthalte im Ausland und dass Patienten in gesundheitsversorgungsärmeren Regionen entweder mehr Angebote erhalten oder weniger Beiträge zahlen sollen.