„Frau Gesundheitsministerin, bitte treten Sie zurück!“ Mit dieser unmissverständlichen Aufforderung des Landesgeschäftsführers der schwarzen Christgewerkschafter (FCG) aus Wien, Fritz Pöltl, ist eine neue Stufe der Auseinandersetzung um die von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung angekündigte Reform der Sozialversicherungen samt Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen erreicht.

Damit kommt zum Ausdruck, wie groß der Unmut bei Teilen der ÖVP-Arbeitnehmervertretern wegen des Regierungsvorhabens ist. FPÖ-Ressortchefin Beate Hartinger-Klein habe sich als „völlig unfähig“ erwiesen, eine – vielleicht sogar notwendige – Neuregelung in die Wege zu leiten, wirft Pöltl der Gesundheits- und Sozialministerin vor.

Kritik, weil Ministerin ihren Weg „unbeirrt“ fortsetzt

Unmittelbarer Anlass für die Verärgerung des FCG-Landesgeschäftsführers ist ein Inserat der Ministerin einem Gratis-Boulevard-Medium. Darin bekräftigt Hartinger-Klein als Ministerin, dass die Bevölkerung darauf vertrauen könne, dass sie die angekündigte Reform durchführen werde. Sie bleibe trotz der Proteste und Bedenken von Experten „unbeirrt“ bei ihrer Ankündigung, kritisiert Pöltl in einer Aussendung.

Die Regierungsspitze mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Dienstag dieser Woche gemeinsam mit Hartinger-Klein die Eckpunkte der Sozialversicherungsreform vorgestellt. Mit dabei bei der Präsentation war auch ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger, einer der Kurz-Vertrauten. Dieser ist zugleich Bundesobmann des ÖVP-Arbeitnehmerbundes ÖAAB. Der tritt im kommenden Jahr mit der FCG gemeinsam bei der Nationalratswahl an.

Unmut auch bei niederösterreichischen Christgewerkschaftern

Pöltl ist auch keineswegs der einzige schwarz-bürgerliche Arbeitnehmervertreter, dem die Pläne der Hartingers und der Bundesregierung sauer aufstoßen. Selbst in Niederösterreich sind FCG-Vertreter wie Alfred Schöls deswegen ungehalten.

In der Steiermark war über Betreiben der FCG-ÖAAB-Fraktion in der Arbeiterkammer eine Resolution verabschiedet worden, die Beitragssenkung für Unternehmen für die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA) zu stoppen. Denn im Gegenzug muss die AUVA nun bis 31. August einen Plan vorlegen, wie sie den Einnahmenausfall durch Einsparungen von 500 Millionen Euro bei einem Gesamtbudget von 1,4 Milliarden Euro schaffen will.

Genau das kreidet der FCG-Landesgeschäftsführer der Gesundheitsministerin an. Diese behauptet fälschlich, dass man durch Streichungen bei den Funktionären der Sozialversicherung sparen wolle. Einsparungen von 500 Millionen könnten nicht durch das Schließen von Einrichtungen der AUVA – diese führt unter anderem sieben Unfallkrankenhäuser sowie Reha-Zentren wie den Weißen Hof in Klosterneuburg – hereingebracht werden, es müssten auch Leistungen für Versicherte gekürzt werden, warnt Pöltl.