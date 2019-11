14,9 Millionen Euro. So hoch ist der Schuldenberg, auf dem die SPÖ auf Bundesebene aktuell laut Medienberichten sitzt. Die Konsequenz ist ein kürzlich angekündigter Sparkurs, im Zuge dessen auf Bundesebene unter anderen Maßnahmen auch 27 der 102 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet wurden – was Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner harte Kritik einbrachte.

Auf die Landespartei habe der Sparkurs im Bund jedenfalls „keine Auswirkungen“, betont SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar gegenüber der NÖN. Ob Niederösterreicher in der Bundeszentrale betroffen seien, könne man noch nicht sagen, da die 27 von der Anmeldung beim AMS betroffenen Mitarbeiter noch nicht namentlich bekannt seien.

"Zeichen von Führungsstärke"

Kritik an den Maßnahmen oder der Bundesparteichefin kann Kocevar nicht wirklich nachvollziehen. Viel eher wundere ihn, dass nur über die SPÖ geschrieben werde, wo doch bekannt sei, dass andere Parteien ähnlich hohe Schuldenstände hätten. „Jeder verantwortungsvolle Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens wäre ja auch gut beraten, sein Unternehmen zu entschulden“, sieht er den Sparkurs auf Bundesebene positiv.

Das Thema anzugehen sei ein Zeichen von Führungsstärke. Natürlich seien „Einsparungen nie populär“. Ob der Zeitpunkt der Ankündigung des Sparkurses einen Monat vor Weihnachten der richtige ist? „Es wird nie einen richtigen Zeitpunkt geben. Hätte man die Ankündigung im Jänner gemacht, hätte man uns vorgeworfen, dass wir nur wegen Weihnachten gewartet und es schon wochenlang gewusst hätten.“ Aus Sicht der SPNÖ steht Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin „nicht zur Diskussion“.

Kocevar: Partei in NÖ schuldenfrei

In Niederösterreich sei die Partei schuldenfrei, so Kocevar. Man habe auch die Landtagswahl aus eigenen Mitteln finanziert und sei jetzt wieder dabei, Rücklagen zu bilden. Natürlich würde man aber auch in Niederösterreich, wie bereits angekündigt, an der zukünftigen Organisation und Kommunikation der Partei arbeiten. „Die Fragen, die die Menschen bewegen, sind ja alles Kernthemen der Sozialdemokratie“, meint Kocevar – er nannte etwa die Themen Bildung oder Umweltschutz.

Es liege also nicht an der Themensetzung, sondern an der fehlenden Glaubwürdigkeit und am fehlenden Vertrauen der Menschen in die Partei. Daran wolle man arbeiten. Es handle sich „um einen laufenden Prozess“. Konkrete Maßnahmen kündigte er für das erste Halbjahr 2020 an. Bei der nächsten Landtagswahl 2023 jedenfalls will die SPNÖ eine „moderne Kommunikation und Struktur“ haben und eine „klare Alternative“ sein. Das Ziel müsse sein, in Niederösterreich 2023 „weiter stärker zu werden“.

Wege aus der Krise sucht die Landespartei bereits seit einigen Wochen. Mehrere Arbeitsgruppen sollen Lösungsansätze entwickeln, um aus der Partei wieder eine Bewegung zu machen, der es gelingt, den Wählern klarzumachen, wofür die SPÖ stehe ( die NÖN berichtete, siehe hier ).

Ergebnisse gibt es dazu noch keine. Die sollen erst Ende Jänner auf dem Tisch liegen. "Was man aber bereits feststellen kann, ist das überaus große Engagement und die Motivation in unserer Bewegung in Niederösterreich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man diesen Spirit auch im Gemeinderatswahlkampf sehen wird und dies schlussendlich von den Bürgern honoriert wird", meint Kocevar.

Landesparteichef Franz Schnabl wollte sich zu den Vorgängen auf Bundesebene gegenüber der NÖN nicht äußern.