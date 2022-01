NÖ Landtagswahl schon heuer?

Läuft alles nach Plan, wird die kommende Landtagswahl in einem Jahr, also am 29. Jänner 2023, über die Bühne gehen. Das wäre dann ziemlich genau fünf Jahre nach dem letzten Urnengang am 28. Jänner 2018, bei dem die ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die absolute Mehrheit erfolgreich verteidigen konnte.

Doch wie immer vor so politisch entscheidenden Ereignissen tauchen auch heuer im Vorfeld Gerüchte auf, dass die Wahl schon früher stattfinden könnte. Von mehreren Seiten wird bereits der letzte Sonntag im September als möglicher Termin ins Spiel gebracht. Als Grund wird die Angst vor einer angespannten Corona-Situation im kommenden Winter genannt, die nicht ausgeschlossen werden kann.

Demnach würde ein Termin im Sommer – mit wohl niedrigen Infektionszahlen – die Situation ziemlich entspannen. Auch ein von allen Parteien stets propagierter kurzer Wahlkampf wäre in den drei Wochen nach den Sommerferien – ähnlich wie beim Jänner-Termin – vorstellbar.

Volkspartei will bis zum Ende der Legislaturperiode arbeiten

Rechtlich wäre ein früherer Wahltermin möglich. Laut Artikel 10 der Landesverfassung kann sich der Landtag vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode durch einen Beschluss (es genügt die einfache Mehrheit, also zum Beispiel die Stimmen aller ÖVP-Abgeordneten) auflösen.

Politisch sieht die Sache schon ganz anders aus. Vor allem die ÖVP hat stets betont, bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode arbeiten zu wollen. Zudem hat die Volkspartei großen Wert auf das Miteinander gelegt. Das passt mit einer vorzeitigen Auflösung des Landtags nicht zusammen.

Auf Landesebene stehen keine Wahlen an Bernhard Ebner

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hat den Spekulationen eine klare Absage erteilt. „2022 ist hoffentlich ein Entscheidungsjahr im Kampf gegen die Corona-Krankheit und in jedem Fall ein Arbeitsjahr für Niederösterreich. Auf Landesebene stehen keine Wahlen an“, betont er. Auch in der Zentrale der SPÖ Niederösterreich hat man die Gerüchte vernommen. Noch geht man aber vom regulären Wahltermin nächsten Jänner aus.

„2022 ist kein Wahljahr“, stellt ÖVP-Manager Bernhard Ebner klar. Foto: ÖVP

So sieht es die Landesverfassung grundsätzlich vor. Laut Artikel 11 hat die Landesregierung die Wahl des Landtages so auszuschreiben, dass die Wahl frühestens acht Wochen vor und spätestens am Tag des Ablaufs der fünften Gesetzgebungsperiode stattfinden kann. Bezugspunkt dafür ist der 21. März. An diesem Tag fand 2018 die konstituierende Landtagssitzung statt.

Jedenfalls soll bis zur Wahl allerdings noch das Zweitwohnsitzer-Wahlrecht geändert werden. Die Gemeindevertreter von ÖVP und SPÖ setzen sich für das Aus des Wahlrechts für die 340.000 Zweitwohnsitzer des Landes ein. Zurzeit debattieren die Landtagsklubs der beiden Parteien über den Vorschlag. Dem Vernehmen nach könnte die Wahlrechtsreform schon im März im Landtag zur Abstimmung kommen.