Spitäler kämpfen schon wieder mit Personal-Ausfällen

Pflegepersonal sowie Ärztinnen und Ärzte müssen in vielen Kliniken momentan wieder Überstunden machen und für Kolleginnen oder Kollegen einspringen. Außerdem sind 279 Betten in niederösterreichischen Krankenhäusern gesperrt. „Wir haben zurzeit wieder massive Personalausfälle“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Der ohnehin vorhandene Personalmangel im Gesundheitsbereich kommt noch dazu.

Der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle wird Ende Oktober bzw. Anfang November erwartet. Zurzeit sind den Zahlen der AGES zufolge rund 23.3000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit Corona infiziert. Wobei im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich weniger getestet wird.

Keine Überlastung der Intensivstationen erwartet

Was die Intensivstationen betrifft, gibt Pernkopf aber Entwarnung. „Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit werden wir da keine Überlastung haben.“ Zurzeit werden 371 Menschen in Niederösterreich mit Corona im Spital behandelt. Auf Intensivstationen befinden sich 17 Infizierte. „60 bis 70 Prozent davon sind aber mit und nicht wegen Covid im Krankenhaus“, sagt der ärztliche Direktor der Landesgesundheitsagentur, Markus Klamminger. Probleme erwartet auch er im Herbst „beim Personal, nicht bei den Betten“. Wenn es zu weiteren Ausfällen kommt, könne es auch sein, dass nicht-dringende Operationen wieder verschoben werden müssen, kündigt der Mediziner an. Zurzeit ist das nicht der Fall.