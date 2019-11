Österreichweit wurden 2,7 Millionen stationäre Spitalsaufenthalte gezählt, 482.412 davon in niederösterreichischen Krankenanstalten. In der Statistik werden alle Entlassungen aus österreichischen Spitälern nach der Hauptdiagnose zum Zeitpunkt der Entlassung erhoben. Da die Studie fallbezogen ist, werden Mehrfachaufnahmen einer Person innerhalb des Berichtsjahres auch mehrfach berücksichtigt.

Die Zahlen wurden erstmals 1989 veröffentlicht, worin damals niederösterreichweit 308.723 Entlassungsfälle angeführt waren, zehn Jahre später waren es schon 426.595. Der Höchststand wurde im Jahr 2008 mit 518.146 Entlassungsfällen erreicht. Im Vorjahr wurden 231.926 Männer und 250.486 Frauen in niederösterreichischen Einrichtungen stationär betreut.

Während sich im Vorjahr die Niederösterreicherinnen häufiger in Krankenanstalten aufhielten, waren es aber mehr Männer die eine Rehabilitation nötig hatten. Mit 20 Standorten und 3.270 Betten gibt es in Niederösterreich die meisten Rehabilitationsanstalten, die am häufigsten von Niederösterreichern, aber auch von Burgenländern und Wienern besucht werden. Über die letzten 30 Jahre hat sich die Anzahl der Rehabilitationsaufenthalte mehr als vervierfacht.

Gleichzeitig dauern Rehabilitationen aber heute zumeist nur mehr drei Wochen, 1989 waren es durchschnittlich noch vier Wochen. Sechs von zehn Rehabilitations-Patienten waren vor 30 Jahren zwischen 45 und 64, Im Vorjahr machte diese Gruppe nur mehr 48 Prozent aus, 40 Prozent entfielen auf die Altersgruppe 65+. Am drastischsten, nämlich um das Neunfache erhöhte sich die Zahl der Kinder-Rehabilitationen seit Beginn der Aufzeichnung. Im Vorjahr wurden 731 Kinder-Entlassungen aus der Reha verzeichnet.

Die häufigsten Gründe für Spitalsaufenthalte bei niederösterreichischen Männern waren „Akutversorgungen“ (212.059 Fälle) gefolgt von „Rehabilitationen“ (18.792 Fälle). Der Rest von etwas mehr als 1000 Fällen entfiel auf die Bereiche „Genesung/Prävention“ und „Langzeitversorgung“. Auch in 231.874 Fällen mussten Frau aufgrund einer Akutversorgung stationär aufgenommen werden. Rehabilitationen wurden von 17.995 Niederösterreicherinnen wahrgenommen und knapp 600 Fälle betrafen die die Bereiche Genesung/Prävention und Langzeitversorgung.