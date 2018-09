Schnabl appellierte an die Parteien, Respekt vor anderen Meinungen zu haben und erinnerte in diesem Zusammenhang an Lehren u.a. aus dem Nationalsozialismus.

Im Zusammenhang mit der geplanten Reform der niederösterreichischen SPÖ kündigte Schnabl in einem Pressegespräch organisatorische Veränderungen an.

Zur Frage des demokratischen Selbstverständnisses meinte der niederösterreichische Landesparteivorsitzende: "Wir haben in dieser Republik in der Zwischenkriegszeit, im Ständestaat und danach im Nationalsozialismus erfahren müssen, wie es ist, wenn man andere Meinungen nicht respektiert." Das seien "die Lehren dieser vergangenen, schrecklichen Zeit und das war die Basis für diese Republik".

Man erlebe nun in Bund und Land zunehmend eine Kommunikation politischer Mitbewerber, dass es über jemand, der Argumente einbringt, heiße, "der macht das Land schlecht, der patzt an", meinte Schnabl in St. Pölten. "Das ist ein Verständnis einer Gesprächskultur, die meiner Meinung nach grenzwertig ist."

Das sei ein Vorgang, den man besorgt beobachte und "der mich mit Sorge für die Zukunft erfüllt", meinte Schnabl. Er verwies auf Aussagen des FPÖ-Klubobmanns Johann Gudenus in Richtung des oberösterreichischen Integrationslandesrats Rudi Anschober (Grüne) in Zusammenhang mit einem Asylwerber in Lehre. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hatte Schnabl vergangene Woche "Anpatzen und Anschwärzen" vorgeworfen - Schnabl nannte allerdings die Volkspartei am Donnerstag nicht.

Von Ebner hieß es dazu, Schnabl "versucht vermehrt Streit zu provozieren": "Alle sollen sich einbringen, damit wir miteinander mehr für Niederösterreich erreichen. Was wir aber ablehnen sind Beschimpfungen, falsche Zahlen und unrichtige Fakten. Das werden wir auch in Zukunft richtig stellen. Denn nur in einer sachlich korrekten Diskussion und ohne Polemik können wir gemeinsam mehr für Niederösterreich weiterbringen", hieß es in einer Stellungnahme.

Präsentiert wurden in dem Pressegespräch die Ergebnisse einer SPÖ-Mitgliederbefragung und der weitere Fahrplan zur Parteireform der SPÖ Niederösterreich. Neben dem Landesparteitag am 29. September in Schwechat und dem Bundesparteitag im Oktober sei ein Antragsparteitag der SP NÖ im Frühjahr 2019 geplant, um Änderungen im Statut zu diskutieren und zu beschließen, kündigte Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar an. Mit der Reform soll u.a. die innerparteiliche Demokratie gestärkt werden.

Mit persönlichen Interviews und Fragebogen an rund 700 Funktionäre sowie einer bundesweiten Umfrage unter SPÖ-Mitgliedern, die auch Niederösterreich-spezifische Fragen enthielt, sowie einer Evaluierung der Organisationsstruktur ist die erste Phase des Reformprozesses laut Schnabl abgeschlossen. Von den rund 40.000 SPÖ-Mitgliedern in Niederösterreich haben rund 7.000 an der Befragung teilgenommen.

83 Prozent der Befragten beurteilen die bisherige Arbeit der SPÖ-Mitglieder in der Landesregierung - neben LHStv. Schnabl auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig - als sehr bzw. eher positiv, hieß es. Bei politischen Themen, denen sich die SPÖ NÖ am stärksten widmen sollte, lag der Erhalt der Sozialversicherungen bzw. der AUVA auf Platz eins. Dahinter folgten leistbares Wohnen, das vor allem im Speckgürtel um Wien oft genannt wurde, und Arbeit und Infrastruktur, das besonders im nördlichen Wald- und Weinviertel ein Anliegen der Befragten ist. Wie auf Bundesebene lag die Zustimmung zum Parteiprogramm bei 86 Prozent.

Im neuen Landesparteivorstand werde es erstmals mehr als 50 Prozent Frauen geben, kündigte Schnabl an. Das Präsidium des Landesparteivorstandes soll von derzeit 18 auf zwölf Mitglieder verkleinert werden, indem die Zahl der Stellvertreter des Vorsitzenden auf sechs halbiert wird. Nach einer Evaluierung der im Vorjahr umgesetzten Strukturreform soll das Konzept der Regionalmanager beibehalten, aber etwa im Wald- und Weinviertel zusätzliche Bezirksbetreuer eingeführt werden.