Bei fast jedem sechsten Unternehmen in Niederösterreich handelt es sich um ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Für die SPÖ Niederösterreich stelle diese Unternehmensgruppe eine tragende Säule der Wirtschaft dar, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mehr unterstützt werden soll. Demzufolge präsentierte der Chef der NÖ-Sozialdemokraten Franz Schnabl mit der Präsidentin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands NÖ Martina Klengl ein Fairnesspaket für EPUs. Einzelne Maßnahmen dieses Forderungsbündel wurden während einer Online-Pressekonferenz in St. Pölten vorgestellt.

Schnabl will „volle steuerliche Absetzbarkeit“

Als erste Maßnahme des Fairnesspakets fordert Schnabl die volle steuerliche Absetzbarkeit von Ausstattungskosten und laufenden Kosten für alle Unternehmer, die auf einen Arbeitsplatz in ihrer Wohnung angewiesen sind. Klengl ergänzt, dass generell EPUs besser unterstützt werden sollen. Unternehmensförderungen sollen mehr EPU-gerecht gemacht werden.

Klengl: „Bessere soziale Absicherung für Kleinstunternehmer”

Eine weitere Maßnahme des Fairnesspakets ist die Verbesserung der sozialen Absicherung für EPUs. „Es wäre auch gerecht, dass Kleinunternehmer bei Krankheit immer ab dem vierten Tag ein Krankengeld erhalten und nicht nur dann, wenn sie mindestens sechs Wochen nicht arbeiten können”, sagt Klengl.

Meisten Ein-Personen-Unternehmen haben ihren Sitz in NÖ

In keinem anderen Bundesland Österreichs befindet sich so viele Ein-Personen-Unternehmen wie in Niederösterreich. Diese Unternehmenssparte wird vorwiegend von Frauen dominiert. Das ist darauf zurückzuführen, dass vor allem Pflegejobs als Ein-Personen-Unternehmen eingetragen werden. Diese weisen einen hohen Frauenanteil auf. Hauptmotive für die Gründung von EPUs sind vorwiegend die Schaffung des eigenen Arbeitsplatzes oder auch um unabhängig zu sein. Weitere Gründungsmotive sind Selbständigkeit oder die Vermeidung der Arbeitslosigkeit.