Babler vor erneuter Wahl: „Wünsche mir gleich eindeutiges Ergebnis“

Fünf Monate und wenige Tage ist es her, als sich halb Österreich vorkam wie in einer Satire-Vorstellung: Nach monatelangen Streitereien, wer die SPÖ anführen sollte, wurde mit dem Burgenländer Hans Peter Doskozil der Falsche zum Bundesparteichef gekürt. Wenige Tage später übernahm der eigentliche Gewinner, der Traiskirchner Andreas Babler, die Führung. Nach diesem pannenreichen Amtsbeginn stellt er sich beim Bundesparteitag in Graz erstmals der Wiederwahl.

Dort wird sich am 11. und 12. November zeigen, ob Babler sein Ziel einhalten konnte und die Partei nun geeinter ist. „Ich bin zuversichtlich. In den letzten Monaten bin ich durch ganz Österreich gefahren und erlebe eine unglaubliche Aufbruchsstimmung“, sagt Babler. Eine Ergebnisprognose gebe er nicht ab, aber er betont: „Ich wünsche mir diesmal gleich beim ersten Mal ein eindeutiges Ergebnis.“ Eher vage bleibt die Landes-SPÖ, darauf angesprochen, ob sie den Traiskirchner geschlossen unterstützen wird. Die Landespolitik könne nicht mit der Bundespolitik von Babler verglichen werden. „Selbstverständlich unterstützt man sich aber gegenseitig auf dem Weg“, sagt Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. Vor der Wahl outeten sich viele NÖ-Sozialdemokraten als Doskozil-Anhänger.

Babler spricht von „regelrechter Beitrittswelle“

Babler zeigt sich mit seiner Arbeit in den ersten Monaten zufrieden. Er spricht von einer „Beitrittswelle“ und betont, dass die SPÖ Lösungen für ein gerechtes Steuersystem und gegen die Teuerung angeboten habe. In den Umfragen stehen die Roten seit seiner Kür etwas besser da. In der jüngsten Sonntagsfrage von „Market“ für „Der Standard“ liegt die Partei mit 24 Prozent auf Platz zwei hinter der FPÖ. Im Mai lag sie laut einer OGM-Umfrage für den „Kurier“ noch bei 20 Prozent.

Auf der Tagesordnung steht am Parteitag außerdem die Wahl der übrigen Mitglieder des Bundesparteivorstandes. Da wird künftig auch der niederösterreichische Landesparteiobmann Sven Hergovich vertreten sein. Abgestimmt wird zudem über Anträge zur weiteren inhaltlichen Ausrichtung der Partei – etwa im Bereich des Gesundheitssystems.

Giraffen dürfen nicht mehr zur Wahl antreten

Auch dafür, dass die Pannen-Serie rund um Bablers Kür endgültig der Vergangenheit angehört, will die Partei die Weichen stellen. Zuständig dafür ist der neue Leiter der Wahlkommission, der Jurist und frühere SJ-NÖ-Vorsitzende Mirza Buljubasic. Die Mitglieder sollen außerdem die vom Parteivorstand beschlossene Statutenreform absegnen, die vorsieht, dass der Vorsitz künftig immer per Direktwahl von den Mitgliedern bestimmt wird, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Auch eine Stichwahl ist künftig fix, wenn niemand mehr als 50 Prozent erreicht.In dem Vorschlag, der beim Bundesparteitag zur Abstimmung kommt, ist außerdem ein sogenannter Giraffen-Paragraph vorgesehen. Für Spaßkandidaten wie die zur vergangenen Wahl nominierte Giraffe aus dem Tiergarten Schönbrunn ist künftig kein Platz mehr. Um überhaupt antreten zu können, muss eine Kandidatin bzw. ein Kandidat innerhalb von vier Wochen 1.500 Unterschriften von Parteimitgliedern sammeln, was etwa einem Prozent aller SPÖlerinnen und SPÖler entspricht.

Der zweite Tag des Bundesparteitags steht dann im Lichte der EU-Wahl. Dort wird etwa die Wahlliste beschlossen, bei der der Petzenkirchner Günther Sidl, wie berichtet, an dritter Stelle stehen soll.