Befragung zu SPÖ-Vorsitz: Babler startet Wahlkampftour

Das Bewerberfeld im Rennen um den SPÖ-Bundesparteivorsitz hat sich gelichtet: Nur der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil treten gegen die amtierende Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner an. Die übrigen 70 Bewerberinnen und Bewerber haben entweder die nötige Anzahl an Unterstützungserklärungen nicht erreicht oder ihre Bewerbung zurückgezogen.

Im Wahlkampf geht es nun ans Eingemachte: Babler startet heute Abend in Steyr seine Tour, in der er vor allem mit der Parteibasis in Kontakt treten will. Sein Programm, das auf der Webseite bereits ersichtlich ist, will Babler morgen, Mittwoch in seiner Heimatgemeinde präsentieren. Doskozil hat seine Schwerpunkte bereits vorgestellt. Im Rahmen seiner „Freundschaftstour“ will er an den Wochenenden ebenfalls alle Bundesländer besuchen Rendi-Wagner will zumindest offiziell bei diesem Wettrennen nicht mitlaufen. Unterwegs ist sie aber trotzdem – jedoch in offizieller Mission als amtierende Bundes-SPÖ-Chefin.

Die Befragung der rund 148.000 SPÖ Mitglieder läuft von 24. April bis 10. Mai.