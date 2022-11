SPÖ-Debatte: Frage der Kandidatur stellt sich für Schnabl nicht

Werbung

Kaum war sie verschwunden, ist sie schon wieder aufgetaucht: die Diskussion über den Parteivorsitz der SPÖ. Ausgelöst hat die Spekulationen diesmal eine von der SPÖ Burgenland in Auftrag gegebene Umfrage, laut der der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in der Wählergunst klar vor Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner liegt. Viele Beobachter werten das als Zeichen, dass Doskozil darauf abzielt, die SPÖ in die nächste Nationalratswahl zu führen.

In Niederösterreich will man eine Debatte über den Parteivorsitz - wie in den meisten anderen Bundesländern auch - nicht führen. "Wir beschäftigen uns nicht mit Umfragen. Die Frage der Kandidatur stellt sich nicht", sagt Landes-SP-Chef Franz Schnabl.

So ganz entscheiden will man sich in Niederösterreich zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und ihrem stärksten Kontrahenten aber auch nicht. "Pamela Rendi-Wagner ist eine gute Parteichefin, Doskozil setzt mit Migration und Mindestlohn im Burgenland wichtige Themen. An medialen Führungsdebatten beteiligen wir uns nicht", teilt Schnabl in einem Statement mit. Am Landesparteitag der SPÖ waren im Oktober ebenfalls beide Partei-Granden, Rendi-Wagner und Doskozil, als Ehrengäste dabei.